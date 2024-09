En mi pensar, un restaurante se consolida una vez que pasa un año en servicio. Durante ese tiempo, su servicio se pule, sus recetas toman forma y aterrizan. Su clientela va conociendo el menú y sus bondades y el negocio van tomando ritmo. Y así, siento que Tyrano ha pasado ya por esa dificil etapa en la que aperturan y toman su lugar en el concierto culinario de la ciudad.

Ubicado sobre la calle Pedro Moreno, en un corredor gastronómico que cada vez tiene más y mejores propuestas. Ha tomado su lugar con gran aceptación y es que no es para menos, el chef Fabián Gutiérrez (quien antes estuvo en el restaurante Nápoles, cinco años, y con Antonio de Livier, un año) ha sabido plasmar con los mejores ingredientes su sello particular a platillos que encontré exquisitos y muy bien logrados.

En compañía de algunos amigos del dominó, nos prestamos a pasar una tarde en este acogedor lugar, y del que con gusto les platico nuestro repertorio antojadizo que traíamos.

Como siempre, pedimos al centro para poder probar de todo. Iniciamos con una pizza speciato ($225), es una pizza cuatro quesos, mozzarella, cabra, parmesano y blue cheese. Elaborada con 90 segundos de cocción, en leña de mezquite, como marca la tradición napolitana. Y con una harina italiana (polselli, para los conocedores), su masa cuenta con 48 horas de fermentación lo que hace que sea muy ligera, airada y fácil para la digestión. Además deja bordes muy doraditos en su cocción. Ésta no lleva salsa de tomate, pero aquí usan salsa enlatada del chef Chris Bianco (para los conocedores) que es una salsa hecha con tomates orgánicos. Estaba muy buena, con sabores de los distintos quesos que te vas encontrando, sus densidades y una arma celestial.

Seguimos con el que fue mi platillo favorito Pollo tyrano ($305) comúnmente es un platillo de pollo que tira mas bien a lo seco; no es un plato que se reconozca por su suavidad y humedad… Pues aquí me he comido el mejor pollo de mi vida. Es una pechuga orgánica que sellan y luego meten al horno (sí, al de leña de las pizzas) dejando una capa doradita en su piel y una humedad sinigual por dentro, lleno de sabor, con una suavidad extraordinaria; la acompañan con unas papas confitadas, una ensaladita de arúgula bañada en parmesano y oliva y unas bolitas de mac and cheese.

Para finalizar, este escrito porque hubo más, la verdad, les presumo el Short rib ($305) un platillo con gran oficio; primero, se brasea por horas para luego deshuesar, picar y formar un ladrillo. Se enfría para que tome su forma, para luego calentar y servir. Se parte con cuchara literalmente y se disfruta con el alma. Lo presentan sobre una cama de puré de papa y unas mitades deshojadas de cebolla cambray, bañadas en su “jus” (su propio jugo, pues), dejando un platillo con un sabor profundo y a la vez delicado.

Larga vida Tyrano, un lugar para ir en familia y compartir.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 5

Lugar 4.5

Servicio 5

Tyrano

Domicilio: Calle Pedro Moreno 1212, Colonia Americana, Guadalajara

Horario: Martes a jueves de 14:00 a 23:00 horas; domingos de 13:30 a 18:30 horas

Teléfono: 3318816220

IG: @tyranomx

CT