Ford Bronco Badlands 2022: La leyenda regresa por lo suyo

La quinta y muy esperada generación de la Bronco se presentó en el mercado mexicano después de muchas expectativas y demoras. El renacimiento de esta legendaria SUV, ganadora de la Baja 1000 y protagonista de la persecución más mediática en la historia, vuelve ahora con un look retro que no solo impresiona por su diseño exterior, tomando los trazos de la primera generación y modernizándolos para darle un look completamente rudo y sacándolo de las tendencias de diseño actuales.

La Ford Bronco viene a México en opción de 3 y 5 puertas en versiones Outerbanks y Badlands que incorporan un motor de 2.3 litros con turbo (Ecoboost) con 300 caballos de fuerza y 325 libras pie de torque, y por si esto no es suficiente, existe una opción de motorización de 2.7 litros con turbo (Ecoboost) con 330 caballos de fuerza, 415 libras pie de torque y también con una caja automática de 10 velocidades.

Durante la prueba, el desempeño del motor actuó de manera eficiente, y es capaz de mover esta mole de 2 mil 243 kilos de una manera sobresaliente, y eso es congruencia, ya que la Ford Bronco no solo se ve ruda, también es potente; si bien es cierto, dadas las características de este vehículo, no es recomendable manejarlo a velocidades superiores a las permitidas, esto debido a sus dimensiones y centro de gravedad, el saber que se tiene un motor que responde cuando es requerido, ayuda para poder realizar el rebase necesario en carretera o bien la incorporación de carriles laterales a centrales y alcanzar la velocidad crucero de los demás vehículos.

En su interior, la Bronco es un vehículo totalmente lúdico, su diseño, espacios y accesorios permiten una habitabilidad bastante placentera, sus agarraderas bi-tono para subir utilizan plásticos duros que recuerdan a los plásticos usados para herramientas de buena calidad ayudan a complementar el look exterior y sentirnos preparados para la aventura.

Si bien el diseño de la Bronco es completamente retro, sus amenidades y conectividad son de última tecnología, y para esto Ford incorpora una pantalla táctil de 12 pulgadas con conexión inalámbrica para Apple CarPlay, Android Auto y App Link, además de un sistema de sonido de la marca Bang & Olufsen con 10 bocinas y un subwoofer que otorga un sonido envolvente con gran calidad para ir a la par con la gran sensación de manejo y experiencia que es ir arriba de este legendario SUV, además de la posibilidad de conectarse a través de la app de Ford para tener cierta información del vehículo.

Con respecto a la seguridad, la Bronco cuenta con 6 bolsas de aire cinturones de seguridad de tres puntos frenos de disco con ABS y EBD, frenado post-colisión y sistema de alerta SOS post-colisión, el cual desbloqueó puertas automáticamente y activa sonido y luces de emergencia en caso que se activen las bolsas de aire.

Para soportar esta mole de diversión y entretenimiento de casi dos toneladas, Ford optó para la Bronco por poner rines off-road de 17 pulgadas y llantas BF Goodrich LT285/70 de 33 pulgadas que terminan de darle ese look rudo por fuera.

Su interior es lúdico, desde las agarraderas bitono hasta la presentación de las pantallas. ESPECIAL/M. Castillo

Y hablando de todo terreno, la Ford Bronco está diseñada para enfrentar los caminos fuera y dentro del asfalto con los siete modos de manejo del sistema GOAT (goes over any terrain), que incluyen modo eco, normal, lluvia/resbaladizo, lodo/surcos, arena, rock crawl y Baja, además de opciones de diferenciales bloqueables y un panel de instrumentos de 8 pulgadas con inclinómetro y monitor de sistema 4x4, y la opción de My View, con siete modos de configuración en el panel de instrumentos.

Siguiendo con el equipamiento pensado para el off-road, la Bronco integra un sistema trail control, este asistente ayuda en pendientes, descenso y maniobras que fija la velocidad del vehículo y se adapta a las condiciones del terreno.

Cuenta con una suspensión trasera 4-link de eje sólido y una suspensión delantera independiente de doble horquilla de alto desempeño; y vale la pena decirlo, no solo ayuda fuera del camino, sino que permite que el viaje en ciudad o en carretera sea bastante cómodo y sin tantos brincos cómo su competidor directo.

En cuanto al manejo, la Ford Bronco se comporta de una forma brillante tanto dentro como fuera del camino, con una dirección precisa que se desenvuelve bastante ágil a pesar de sus dimensiones y peso.

La habitabilidad dentro de la Bronco es bastante buena, sin embargo existen un par de detalles que podrían ser mejores, uno de ellos son los asientos, que si bien cuentan con calefacción, no tienen sistema de enfriamiento, lo que causa que sean bastante calientes, aún con el aire acondicionado, sobre todo en temperaturas como las que estamos pasando en esta época; el otro granito en el arroz es la falta de una salida de aire acondicionado en la parte trasera para los pasajeros, los cuales tendrán que esperar a que todo el habitáculo tenga una temperatura ambiente para disfrutar del clima.

En conclusión la Ford Bronco es un gran vehículo con excelentes prestaciones que está preparada para dar grandes aventuras fuera del asfalto con gran manejo y seguridad dentro de la ciudad y carretera. Si usted es uno de los entusiastas de este vehículo, definitivamente pasará horas de gran diversión atrás del volante.

Los precios para las Ford Bronco 2022 van desde 1 millón 335 mil 300 para la versión Outerbanks de 4 puertas; la versión Badlands de 2 puertas tiene un costo de 1 millón 396 mil 300 y por último, la versión Badlands de 4 puertas que fue nuestro modelo de prueba, con un precio de 1 millón 446 mil 300 pesos mexicanos.

César Álvarez

Su rodado completo alcanza las 33” y si antes nos tocó probarla en terracería, ahora la pudimos disfrutar más en ciudad. ESPECIAL/C. Álvarez

Ficha técnica

Motor

L4; 2.3 litros; Turbo; Potencia: 270 HP. Torque: 310 libras-pie.

Tracción

Integral

Transmisión

Automática de diez velocidades (10+R).

Frenos

De discos ventilados adelante y discos sólidos atrás, con ABS y EBD.

Suspensión

Delantera: Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora. M210 Dana AdvanTEK.

Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora. M210 Dana AdvanTEK. Trasera: Independiente tipo Multilink. M220 Dana 44 AdvanTEK.

Dirección

Con asistencia eléctrica.

Dimensiones (mm)

Largo: 4,811.

4,811. Ancho: 1,938.

1,938. Alto: 1,963.

1,963. Distancia entre ejes: 2,949.

Capacidad

Peso: 2 mil 243 kilogramos.

2 mil 243 kilogramos. Tanque: 79 litros.

79 litros. Cajuela: Desde 145 litros hasta 315 litros.

Precio

1 millón 446 mil 300 pesos (precio variable).