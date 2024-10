Estos son los virus que están vinculados con la aparición de Alzheimer

Un grupo de científicos estudiaron si las infecciones graves por virus, como la gripe o la neumonía, podrían estar relacionadas con enfermedades que afectan el cerebro a largo plazo, como el Alzheimer o el Parkinson. Por lo que después de analizar los registros médicos de 500 mil personas, descubrieron algo que los dejó muy sorprendidos.

Lo que encontraron fue que existen 22 conexiones entre ciertos virus y enfermedades neurodegenerativas, lo que significa que si alguna vez tuviste una infección viral grave, tienes más probabilidades de desarrollar una de estas enfermedades en el futuro.

Las personas que tuvieron encefalitis viral, que es una enfermedad del cerebro causada por un virus, eran 31 veces más propensas a desarrollar Alzheimer. De cada 406 personas que tuvieron encefalitis, 24 de ellas terminaron desarrollando esta enfermedad, lo que da como resultado un porcentaje de más del 6 por ciento.

Según el estudio Virus exposure and neurodegenerative disease risk across national biobanks, los científicos también notaron que las personas que habían sido hospitalizadas por neumonía después de haber tenido gripe, no sólo tenían más riesgo de padecer Alzheimer, sino también otras enfermedades graves como Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica (ALS), la cual es una enfermedad que afecta los nervios y los músculos.

Además, los virus que causan infecciones en los intestinos, la meningitis o el virus de la varicela-zóster, estaban relacionados con un mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades. Los efectos de estos virus pueden durar hasta 15 años en el cerebro, podrías haber tenido una infección hace diez años y los daños podrían aparecer mucho tiempo después.

El 80 por ciento de los virus implicados en estas enfermedades son neurotrópicos, es decir, pueden atravesar la barrera que protege al cerebro. Sin embargo, los científicos mencionaron que para algunos de estos virus ya hay vacunas, las cuales podrían reducir y prevenir la enfermedad.

Y en el año 2022, ya se había encontrado un vínculo entre el virus de Epstein-Barr y la esclerosis múltiple, con un aumento de 32 veces en el riesgo de padecer esta enfermedad.

