Es de conocimiento popular que uno de los ingredientes más usados en la gastronomía mexicana es el chile, este característico sabor picante se encuentra en la mayoría de los alimentos que consumimos , desde en los platillos más elaborados, hasta en los dulces y bebidas. Entre algunos de los condimentos que utilizamos para enchilar nuestras comidas está el chamoy, el cual suele ser muy recurrente en frutas, helados y hasta en micheladas.

El chamoy tiene un peculiar sabor que lo vuelve inconfundible, ya que fluye entre lo picante, dulce y ácido a la vez, sensación que ha causado furor y se ha convertido en una de las favoritas de los mexicanos.

Sin embargo, a pesar del reconocimiento que ha tenido esta salsa en la cultura mexicana, muchos de los que la consumen no saben concretamente de qué está hecha o incluso que no tienen idea de que no es tan mexicana como parece.

La receta del chamoy tiene orígenes asiáticos, ya que es una mezcla originaria de Japón que llegó a nuestro país durante la segunda mitad del siglo XIX cuando una gran ola de migrantes se instaló en México.

El nombre original de este alimento es umeboshi, el cual es un platillo elaborado con un fruto llamado hume que es muy similar a una ciruela, El hume pasa por un proceso de fermentación con sal para luego extraer todo su jugo y teñirlo de color rojo con hojas de shiso.

Con el paso del tiempo y gracias fusión cultural que se dio, el umeboshi fue evolucionando hasta convertirse en el chamoy que conocemos hoy en día el cual está hecho con una combinación de base de fruta deshidratada, chile, sal, azúcar, vinagre, agua e incluso algunos tienen ingredientes como tamarindo y jamaica.

En la actualidad, el chamoy lo podemos encontrar en diferentes presentaciones, ya sea en líquido, polvo o sólido, y a pesar de no ser 100 % mexicano, existen miles de recetas y alimentos que puedes consumir de la mano de este gran sabor.

XP