Estos son los beneficios de consumir chocolate

Hay una gran alegría para los fanáticos del chocolate negro, ya que el consumo medido tiene múltiples beneficios para nuestra salud.

Es antioxidante, da saciedad y ayuda a controlar la diabetes, pero aún hay más, que a continuación te lo vamos a revelar. Estos son los beneficios más significativos del consumo de chocolate:

Previene problemas cardiovasculares

Los estudios del Hospital Alemán, sugieren que el consumo moderado de chocolate negro puede estar asociado con un menor riesgo de enfermedades cardíacas debido a sus efectos positivos en la presión arterial y la salud de los vasos sanguíneos.

Además, "The Journal of Nutrition" también manifestó que el consumo de chocolate podría reducir los niveles de "colesterol malo" de lipoproteínas de baja densidad (LDL). Las barras de chocolate con esteroles vegetales y flavonoides de cacao lo reducen y mejoran la presión arterial.

Mejora la función cognitiva

Investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard identificaron que el consumo diario de dos tazas de chocolate caliente contribuye a mantener la salud cerebral, debido a que no solo reduce el deterioro de la memoria en personas mayores, sino que también mejora el flujo sanguíneo en áreas cruciales del cerebro, jugando un papel fundamental en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Hidratación de la piel

Contrario a la creencia popular, un estudio publicado en "The Journal of Nutrition" reveló que el chocolate puede ayudar a mantener la piel hidratada al promover la circulación sanguínea en los capilares superficiales de ella.

Rendimiento físico

Según The Journal of the International Society of Sports Nutrition, el chocolate amargo puede elevar la disponibilidad de oxígeno durante el entrenamiento físico.

Polifenoles en el Chocolate

Este compuesto antioxidante presente en el chocolate, desempeñan un papel importantísimo en sus beneficios para la salud. Los polifenoles presentes en el cacao poseen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y se ha demostrado que benefician la salud cardiovascular, previenen la formación de tumores e infecciones, y mejoran la salud de la piel.

De esta manera, el consumir chocolate de forma adecuada y con moderación, no solo puede deleitar nuestro paladar, sino también ofrece una variedad de beneficios para la salud que abarcan desde la mejora cognitiva hasta la salud cardiovascular y cutánea.

