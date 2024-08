Estos juegos ayudan a prevenir la pérdida de memoria

El cerebro, al igual que el resto del cuerpo, necesita cuidados y estimulación a lo largo de toda la vida. Gracias a la "plasticidad neuronal", un fenómeno que permite que nuestro cerebro siga adaptándose y formándose sin importar la edad, es posible mantener su salud en óptimas condiciones, y así lo explica la Universidad Favaloro de Argentina, que resalta la importancia de ejercitar este órgano tan importante, ya que las conexiones neuronales son esenciales para su funcionamiento.

Aunque el paso del tiempo puede afectar la memoria, los expertos insisten en que no es una consecuencia inevitable ni irreversible. La pérdida de memoria asociada al envejecimiento suele ser leve y no progresiva en la mayoría de los casos, señala el Instituto Mayo Clinic. A diferencia de condiciones más serias como la demencia, estos olvidos relacionados con la edad no suelen impactar significativamente en la calidad de vida.

Actividades que ayudan a fortalecer la memoria

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, hacer ejercicio no solo mejora la salud general, sino que también ayuda a la memoria y reduce el riesgo de deterioro cognitivo. Además, actividades creativas como la escritura, los juegos mentales y el aprendizaje de nuevas habilidades, como tocar un instrumento o hablar otro idioma, son altamente beneficiosas para fortalecer las conexiones neuronales, según un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.

El neurólogo Federico Pelli Noble destaca que no existe una edad específica en la que alcanzamos nuestro máximo potencial intelectual. "Mantener la mente activa y estimulada a lo largo de toda la vida es fundamental para seguir desarrollando nuestras capacidades cognitivas y alcanzar el máximo potencial", afirma, según El Universal, subrayando la importancia de ejercitar el cerebro en todas las etapas de la vida.

Prevención de la pérdida de memoria

Para mejorar la salud del cerebro y prevenir la pérdida de memoria, el Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos recomienda la ejercitación diaria de la mente. Aprender y practicar juegos mentales no solo es entretenido, sino que también contribuye a evitar el deterioro cognitivo con el paso de los años. Estos juegos ayudan a mantener la agilidad mental y, a la vez, proporcionan un espacio para la diversión.

Juegos ideales para ejercitar la memoria

Practicar ciertos juegos puede ser una excelente manera de ejercitar el cerebro y mejorar la memoria. Estas son algunas de las opciones que recomiendan:

Ajedrez y damas

Estos juegos requieren lógica, planificación y resolución de problemas, lo que ayuda a desarrollar la flexibilidad mental, según la Fundación Pasqual Maragall.

Memotest

Ideal para estimular la memoria visuoespacial, una habilidad esencial para orientarse y recordar ubicaciones.

Asociación de palabras

Ayuda a mejorar la velocidad de procesamiento y agilidad mental. Además, cuando se juega en grupo, promueve la socialización, un factor clave para la salud cognitiva.

Dominó

Este juego es excelente para estimular la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo.

Juegos de cartas

La mayoría de estos juegos requieren estrategia, concentración y, por supuesto, una buena memoria.

Rompecabezas

Además de mejorar la motricidad fina, los rompecabezas estimulan diferentes tipos de memoria, incluyendo la visual y la espacial.

Crucigramas

Recomendados por la Fundación Pasqual Maragall, los crucigramas trabajan el vocabulario y la memoria semántica, además de fomentar la flexibilidad mental.

En conclusión, mantener un cerebro saludable es una tarea que puede realizarse a cualquier edad. Con un enfoque preventivo y la adopción de hábitos que estimulen las conexiones neuronales, es posible mejorar la memoria y protegernos del deterioro cognitivo. Juegos, actividades creativas y ejercicio físico son herramientas poderosas para mantener la mente activa, logrando así una mejor calidad de vida en el envejecimiento.

*Con información de SUN

