Este es el mejor lugar para ubicar el horno de microondas en tu cocina

El horno de microondas ha ganado gran popularidad con el paso de los años en muchos hogares, debido a que que facilita tareas como descongelar, cocinar y recalentar alimentos, convirtiéndose en una herramienta imprescindible dentro de la cocina.

Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, encargada de regular las condiciones de manejo de estos electrodomésticos, ha advertido que aunque estas herramientas son muy útiles, "la radiación del microondas puede calentar los tejidos corporales de la misma manera que calienta los alimentos. La exposición a altos niveles de microondas puede causar quemaduras en la piel o cataratas".

Por ello, es indispensable conocer los lugares más recomendables para ubicar los hornos en nuestros hogares. Aquí te mostramos las recomendaciones de los expertos.

¿Dónde no colocar el horno de microondas?

La diseñadora de interiores Jamie Foehr, de Carry On Design Co, anunció que es recomendable no colocarlo cerca del refrigerador. En un artículo menciona que “ambos electrodomésticos requieren más amperaje del que un sólo circuito puede soportar, además de emitir mucho calor y necesitar una ventilación adecuada” explica.

De hecho, por si no lo sabías, la mayoría de los manuales de microondas desaconsejan esta práctica, debido al riesgo de un cortocircuito causado por la sobrecarga eléctrica. Es obvio, pero el horno genera calor mientras que el refrigerador trabaja para mantener la temperatura fría.

Otros lugares donde no debe colocarse son:

Cerca de fuentes de agua: Exponer el microondas a salpicaduras de agua aumenta el riesgo de cortos circuitos. También se desaconseja acomodarlo cerca del lavavajillas.

Exponer el microondas a salpicaduras de agua aumenta el riesgo de cortos circuitos. También se desaconseja acomodarlo cerca del lavavajillas. En espacios reducidos sin ventilación.

Frente a una ventana: El calor generado por el microondas puede dañar el cristal. Y, en caso de incendio, tenerlo cerca de una ventana podría obstruir la salida de emergencia.

Es fundamental tomar decisiones que prioricen tanto la seguridad como la eficiencia al diseñar una cocina. Finalmente, asegúrate de leer el manual de usuario de tus electrodomésticos para evitar accidentes.

¿Dónde sí puedes colocar el horno de microondas en la cocina?

Lo ideal en una cocina es mantener la seguridad y eficiencia del espacio. De acuerdo con la FDA, se recomienda acomodar este electrodoméstico en una zona segura, es decir, sobre una superficie plana y estable, alejado de materiales inflamables. También sugiere verificar que haya suficiente espacio alrededor para permitir una ventilación adecuada.

Se puede instalar un estante específico para el microondas, preferiblemente a la altura de los ojos, o en cocinas pequeñas, se puede fijar un estante resistente a la pared.

Asimismo, la National Fire Protection Association de Estados Unidos enfatiza la importancia de mantener el microondas fuera del alcance de los niños y, cuando lo utilicen, que sea bajo la supervisión de un adulto.

Los expertos también sugieren que se coloque en un lugar en el que se minimice el traslado de alimentos y bebidas calientes de una zona de la cocina a otra, ello para reducir el riesgo de accidentes.

