Estas son las peores bebidas energéticas según Profeco

Las bebidas energéticas suelen tener ingredientes estimulantes para el cuerpo, usualmente las personas que las consumen lo hacen para disminuir temporalmente el cansancio o fatiga consumiendo estos productos.

Las bebidas energizantes usualmente son consumidas por los deportistas, pues aceleran la hidratación, contienen minerales y vitaminas. Sin embargo el abuso del consumo de estos productos puede ocasionar daños en la salud, en especial a personas con problemas cardíacos, personas con problemas de obesidad y diabéticos.



La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realizó un estudio de 24 bebidas energéticas que sus ingredientes principales son de cafeína, guaraná, té verde, taurina y gluconolactona.



La cafeína es una sustancia que se encarga de estimular el sistema nervioso central, por su parte el guaraná es una planta de origen brasileña que un solo gramo de esta equivale a 40 mg de cafeína, en cambio la taurina se encarga de la formación de sales biliares, además el gluconolactona es un carbohidrato que produce el organismo y se vincula con la desintoxicación.

Sin embargo, en la evaluación realizada por Profeco se mostró las marcas de bebidas energéticas que son malas para la salud por su exceso de estos ingredientes.

Bebidas con más azúcares

- M Juice Moster Energy

- Volt Blue Energy

- Nitro Energy Drink

- Red Bull Energy Drink

- Nitro Energy Drink

Bebidas con mayor contenido de taurina

- Amper Energy On The Go

- Nitro Energy Drink

- Volt Blue Energy

- M Moster Energy Lewis Hamilton

Bebidas con mayor contenido de cafeína

- Amper Energy On The Go

- Pepsi Kick

- Coca cola Energy

- Vive 100%. Ginseng Citrus

Profeco menciona que las bebidas anteriores rebasan la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del consumo de azúcares, además agrega que contiene alrededor de 201 calorías por producto.



Es por eso que Profeco recomienda reemplazar las bebidas energéticas por los siguientes estimulantes naturales como el té nefro, té matcha y té Ginseng.



