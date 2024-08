Estas son las frutas y verduras que puede comer tu perro

¿Los perros pueden comer frutas y verduras? Sí, y es recomendable que lo hagan para balancear su salud y fortalecerlos. Las frutas y verduras otorgan a los perros nutrientes, fibras y antioxidantes.

No obstante, es importante que sepas cuáles pueden comer y cuáles no, pues no todas son beneficiosas para nuestros "lomitos". A continuación una guía sobre las frutas y verduras que mejorarán la salud de tus animales, según ExpertoAnimal.

Frutas ideales para perros

Arándanos : Ricos en antioxidantes, vitamina C y fibra, los arándanos ayudan a prevenir enfermedades cardíacas en los perros. Recuerda retirar las semillas antes de ofrecerlos.

: Ricos en antioxidantes, vitamina C y fibra, los arándanos ayudan a prevenir enfermedades cardíacas en los perros. Recuerda retirar las semillas antes de ofrecerlos. Manzana: Con propiedades digestivas y astringentes, las manzanas son ideales para tratar problemas estomacales. Son ricas en vitamina C y calcio. Lava bien la fruta y retira el corazón y las semillas antes de darla a tu perro.

Con propiedades digestivas y astringentes, las manzanas son ideales para tratar problemas estomacales. Son ricas en vitamina C y calcio. Lava bien la fruta y retira el corazón y las semillas antes de darla a tu perro. Pera: Con un alto contenido de agua, fibra y potasio, las peras favorecen el tránsito intestinal y son aptas para perros con diabetes. Retira las semillas y trocéala antes de dársela.

Con un alto contenido de agua, fibra y potasio, las peras favorecen el tránsito intestinal y son aptas para perros con diabetes. Retira las semillas y trocéala antes de dársela. Plátano: Rico en fibra, el plátano puede ser beneficioso en pequeñas cantidades para tratar el estreñimiento, pero un exceso puede causar diarrea.

Rico en fibra, el plátano puede ser beneficioso en pequeñas cantidades para tratar el estreñimiento, pero un exceso puede causar diarrea. Albaricoque y Melocotón : Ricos en fibra soluble y hierro, estos frutos ayudan a regular el tránsito intestinal y prevenir la anemia. Retira el hueso y la piel antes de ofrecérselos.

: Ricos en fibra soluble y hierro, estos frutos ayudan a regular el tránsito intestinal y prevenir la anemia. Retira el hueso y la piel antes de ofrecérselos. Fresas : Excelente antioxidante, las fresas son beneficiosas para la piel y los huesos de los perros. Retira el tallo y trocéalas antes de dárselas.

: Excelente antioxidante, las fresas son beneficiosas para la piel y los huesos de los perros. Retira el tallo y trocéalas antes de dárselas. Sandía : Compuesta principalmente por agua, es ideal para hidratar a tu perro en días calurosos. Ofrece pequeñas porciones sin pepitas ni cáscara con moderación.

: Compuesta principalmente por agua, es ideal para hidratar a tu perro en días calurosos. Ofrece pequeñas porciones sin pepitas ni cáscara con moderación. Melón : Fuente de vitaminas A y E, y con propiedades diuréticas y antioxidantes. Retira las semillas y trocea la fruta antes de dársela a tu perro.

: Fuente de vitaminas A y E, y con propiedades diuréticas y antioxidantes. Retira las semillas y trocea la fruta antes de dársela a tu perro. Kiwi: Rico en vitamina C, fibra y potasio, el kiwi combate el estreñimiento. Ofrece con moderación debido a su contenido de azúcar.

Verduras buenas para perros

Espinacas : Ayudan a regular el movimiento intestinal y son ricas en vitaminas. Deben ofrecerse con moderación debido a su contenido de ácido oxálico y nitratos.

: Ayudan a regular el movimiento intestinal y son ricas en vitaminas. Deben ofrecerse con moderación debido a su contenido de ácido oxálico y nitratos. Guisantes : Ricos en proteínas y fibra, favorecen el tránsito intestinal. Se recomiendan cocidos al vapor.

: Ricos en proteínas y fibra, favorecen el tránsito intestinal. Se recomiendan cocidos al vapor. Lechuga y Repollo : Ricos en hierro y antioxidantes, pueden darse crudos o cocinados al vapor.

: Ricos en hierro y antioxidantes, pueden darse crudos o cocinados al vapor. Apio : Antioxidante, diurético y antiinflamatorio. Ofrece en cantidades moderadas, bien lavado y troceado.

: Antioxidante, diurético y antiinflamatorio. Ofrece en cantidades moderadas, bien lavado y troceado. Judías Verdes : Ricas en vitaminas A y C, deben ofrecerse hervidas o al vapor.

: Ricas en vitaminas A y C, deben ofrecerse hervidas o al vapor. Zanahoria : Excelente para la visión y el sistema inmune, se puede ofrecer cocida o cruda para favorecer la salud dental.

: Excelente para la visión y el sistema inmune, se puede ofrecer cocida o cruda para favorecer la salud dental. Calabaza : Recomendada para perros con estreñimiento, es rica en fibra y antioxidantes. Debe ofrecerse pelada y cocida.

: Recomendada para perros con estreñimiento, es rica en fibra y antioxidantes. Debe ofrecerse pelada y cocida. Brócoli y Coliflor : Ricos en vitaminas y minerales, se recomiendan cocidos al vapor.

: Ricos en vitaminas y minerales, se recomiendan cocidos al vapor. Calabacín : Fuente de vitaminas y minerales, debe ofrecerse pelado y cocido.

: Fuente de vitaminas y minerales, debe ofrecerse pelado y cocido. Patata : Debe ofrecerse siempre cocida y sin partes verdes para evitar la solanina.

: Debe ofrecerse siempre cocida y sin partes verdes para evitar la solanina. Boniato: Fuente de hidratos de carbono y vitaminas, se debe ofrecer pelado y cocido ocasionalmente.

Las frutas y verduras deben ser un complemento a la dieta principal del perro, no más del 10-20% de su dieta diaria. Deben estar peladas, troceadas y sin semillas ni huesos. Las verduras, en muchos casos, deben cocinarse para facilitar la digestión y evitar problemas de salud. Es importante variar las frutas y verduras ofrecidas y no proporcionarlas más de una o dos veces a la semana. En dietas caseras, siempre consulta con un veterinario especializado en nutrición para asegurar un equilibrio adecuado entre carne, pescado, frutas y verduras.

Con una dieta bien equilibrada y la supervisión adecuada, las frutas y verduras pueden ser un complemento nutritivo y saludable para la alimentación de tu perro.

FS