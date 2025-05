Pasaporte: Razones por las que pueden NO renovártelo

El pasaporte mexicano es mucho más que un documento para viajar; también funciona como una identificación oficial que abre puertas en el ámbito internacional. Sin embargo, en 2025, renovar este documento podría no ser tan sencillo para algunos ciudadanos, debido a los nuevos criterios establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Si estás pensando en renovar tu pasaporte, es importante que conozcas las situaciones que podrían impedirte hacerlo.

Razones por las que podrían NO renovarte el pasaporte

Restricciones judiciales o administrativas

Uno de los principales motivos por los que tu solicitud podría ser rechazada es la existencia de una orden judicial o administrativa que prohíba tu salida del país. Este tipo de restricciones son impuestas por una autoridad competente y deben cumplirse.

Uso de documentos falsos o alterados

Si en algún trámite anterior presentaste documentos falsificados o modificados, podrías enfrentarte a dificultades al renovar tu pasaporte.

Restricciones para menores de edad

Los menores también están sujetos a ciertas restricciones específicas. Si existe el riesgo de que uno de los padres intente sustraer al menor del país sin autorización, el otro progenitor puede notificar a las autoridades para impedir la salida.

Usurpación de identidad

Si en algún momento utilizaste el nombre o acta de nacimiento de otra persona para obtener un pasaporte, podrías enfrentar sanciones graves.

Actas duplicadas sin anulación legal

Si tus documentos presentan duplicidades o inconsistencias no resueltas —por ejemplo, actas de nacimiento duplicadas sin la debida anulación— esto también podría ser un obstáculo. Antes de renovar tu pasaporte, deberás regularizar cualquier falla en tu documentación.

Si te encuentras en alguna de estas situaciones, no será posible realizar el trámite de renovación hasta que resuelvas tu estatus legal o documental. La SRE es clara: no se harán excepciones sin la documentación oficial que demuestre que ya no existe impedimento.

AO