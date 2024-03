Estas son las amistades que debes conservar en tu vida, según la ciencia

Hay amigos que es mejor eliminar de tu vida, como aquellos que son una mala influencia para ti, que no respetan tu espacio y te chantajean constantemente, pero hay otros de los que tienes que cuidar y permanecer cerca y que, según la ciencia, son incluso la clave para una vida feliz.

Hay estudios que demuestran que las personas que no tienen amigos tienen más problemas de salud y mayor riesgo de morir jóvenes o prematuros, además pueden desarrollar más problemas de salud mental y sentirse menos satisfechos con su vida, pero también debes saber que es mucho más difícil hacer amigos siendo adulto, así que hagamos todo lo posible para conservar los que tenemos.

De acuerdo con Rachel K. Narr que publicó un artículo en la Society for Research in Child Development llamado Close Friendship Strength and Broader Peer Group Desirability as Differential Predictors of Adult Mental Health las conclusiones que se pudieron observar son las siguientes:

Primero, informaron que los participantes del estudio con amistades más fuertes expresaron lo importante que era la presencia de sus amigos, especialmente en momentos de dificultades y tristeza. Sin embargo, también afirmaron que acudieron a ellos para compartir noticias positivas incluso antes de hablar con sus familiares.

Los resultados de este estudio fueron publicados este año en la revista Child Development, mostraron que aquellos que formaron amistades profundas en relaciones tenían la mitad de probabilidades de experimentar síntomas de depresión y casi un 40% menos de probabilidades de experimentar un ataque de ansiedad.

Hughe Kelly, el investigador y coordinador del estudio concluyo que: "Ser aceptado y gustado por una gran cantidad de personas no puede sustituir el forjar amistades profundas y que realmente brinden apoyo. Y estas experiencias en una etapa tan crítica como la adolescencia se quedan con nosotros. Conforme los medios tecnológicos aumentan, se hace más fácil crear una gran cantidad de amigos superficiales y sociales, pero cultivar conexiones íntimas con pocas personas debería ser prioridad".

FS