Esta es la mejor edad para esterilizar a perros y gatos

La esterilización es una decisión crucial en la vida de las mascotas, y su importancia radica en varios aspectos. Desde la prevención de camadas no deseadas hasta la reducción del riesgo de enfermedades reproductivas y cáncer, este procedimiento ofrece una serie de beneficios tanto para la salud y el bienestar de los animales como para la comunidad en general.

A pesar de sus ventajas, determinar el momento adecuado para llevar a cabo la esterilización puede resultar confuso para muchos dueños de mascotas. Por ello, aquí ofrecemos orientación experta sobre cuándo es el momento óptimo para esterilizar a perros y gatos, ayudando así a los propietarios a tomar decisiones informadas y responsables sobre el cuidado de sus compañeros peludos.

La esterilización es un aspecto fundamental en el cuidado de la salud y el bienestar de nuestras mascotas. Más allá de contribuir al control de la población animal, esta práctica ofrece una variedad de beneficios tanto para la mascota como para la comunidad en su conjunto. No obstante, una pregunta común entre los dueños de mascotas es: ¿Cuándo es el momento idóneo para esterilizar a nuestros perros y gatos?

De acuerdo con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México estas son las edades promedio para esterilizar a tu peludo amigo.

Perros

Para los perros, la mayoría de los veterinarios sugieren esterilizar a hembras entre los 6 y 9 meses de edad, antes de su primer celo. Esto no solo ayuda a prevenir camadas no deseadas, sino que también reduce el riesgo de ciertas enfermedades reproductivas y de cáncer mamario en el futuro. En el caso de los machos, la esterilización puede realizarse generalmente a partir de los 6 meses de edad, aunque algunas razas grandes pueden beneficiarse de esperar un poco más para permitir un desarrollo óseo completo.

Gatos

En el caso de los gatos, se recomienda esterilizar a hembras entre los 4 y 6 meses de edad, antes de su primer celo. Esta medida no solo ayuda a prevenir camadas no deseadas y comportamientos no deseados, como el marcaje territorial, sino que también disminuye el riesgo de enfermedades uterinas y mamarias. Para los machos, la esterilización se puede realizar a partir de los 5 a 7 meses de edad, aunque algunos veterinarios prefieren hacerlo a una edad más temprana para evitar comportamientos territoriales y aumentar la eficacia del procedimiento.

Es importante tener en cuenta que cada animal es único y las recomendaciones pueden variar según las circunstancias individuales. Por ello, se recomienda consultar con un veterinario de confianza para determinar el momento óptimo para esterilizar a tu mascota. Además, la esterilización puede realizarse a cualquier edad, incluso en animales adultos, aunque puede haber mayores riesgos y complicaciones en procedimientos realizados en mascotas mayores.

La esterilización es una parte esencial del cuidado responsable de nuestras mascotas. Tomar la decisión de esterilizar a nuestros perros y gatos en el momento adecuado puede contribuir significativamente a su salud y bienestar a largo plazo, así como a la promoción de una población animal más saludable y controlada.

