Enamórate de Austin

Ciudad con energía creativa, cultura vibrante y espíritu vanguardista, Austin es el destino más dinámico de Estados Unidos en varios campos.

Esta ciudad texana ofrece novedades imperdibles en arte, gastronomía, bares, entretenimiento y más.

Museos asombrosos

El arte florece con fuerza en Austin y sus principales recintos ya te esperan.

Uno de ellos es el Mexic-Arte Museum, que tras una renovación de más de $20 millones de dólares, está comprometido con enriquecer a la comunidad a través de programas educativos, exposiciones, y la colección, preservación e interpretación del arte y la cultura mexicana, latina y latinoamericana.

Un espacio clásico es el Blanton Museum of Art. Fundado en 1963, alberga la colección de arte público más grande del centro de Texas y es el principal museo de arte tanto de la ciudad como de la Universidad de Texas en Austin. Su colección incluye más de 21 mil obras, con énfasis en arte latinoamericano, americano, europeo y contemporáneo internacional, además de una selección enciclopédica de grabados y dibujos.

Otro imperdible es el Jardín de Esculturas + Museo UMLAUF, un destino cultural sereno y accesible cerca de Barton Springs, que presenta la mayor colección de esculturas táctiles de Texas, creadas por Charles Umlauf y otros artistas contemporáneos.

Explora su escena musical

En Austin, la música -en todas sus formas- es parte esencial del paisaje. Aquí los músicos se presentan en los lugares más inesperados: desde supermercados hasta grandes festivales internacionales.

También animan parques al aire libre, eventos de temporada y, por supuesto, la vibrante vida nocturna de la ciudad- en bares, cafés, taquerías, estadios, clubes y teatros.

Algunas opciones icónicas que encontrarás en Austin son Antone's Nightclub, Continental Club, The Saxon Pub, Elephant Room, ACL Live at The Moody Theater, The Paramount Theatre, The White Horse, Historic Scoot Inn, Carousel Lounge, Speakeasy, entre otros.

Los sabores imperdibles

Ya sea que tengas antojo de alta cocina sostenible, fusiones de sabores internacionales o clásicos con el toque único de Texas, sus restaurantes y food trucks excepcionales se han ganado un lugar en una de las listas gastronómicas más prestigiosas del mundo.

La ciudad fue incluida en la reconocida Guía MICHELIN 2024, con ocho hoteles premiados y siete restaurantes con una estrella, incluyendo Barley Swine, Hestia, InterStellar BBQ y Olamaie.