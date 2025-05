Adéntrate en el nuevo Epic Universe

Después de más de 20 años sin un nuevo parque temático en Orlando, Universal finalmente abrió las puertas de Epic Universe, y visitarlo es como adentrarte en un universo mágico, donde cada portal te lleva a uno de cinco mundos distintos.

El primero: “Celestial Park”, es donde comienza la aventura. Considerado el corazón del parque, está lleno de jardines, fuentes danzantes y senderos que te invitan a trazar tu recorrido. Ahí te espera “Stardust Racers”, una montaña rusa de doble lanzamiento en la que pareces competir contra otro vehículo entre giros, cruces y luces que brillan como estrellas fugaces. Alcanza velocidades de hasta 99 kilómetros por hora, asciende a 40 metros de altura y recorre mil 524 metros en medio de colores brillantes y música etérea para sentir como si volaras entre constelaciones; especialmente de noche.

Después, adéntrate en uno de los mundos más entrañables: “How to Train Your Dragon - Isle of Berk”, una recreación de la icónica isla de la saga “Cómo entrenar a tu dragón”, donde conviven dragones y vikingos. Aquí puedes anticiparte al estreno de la nueva cinta (que llegará a cines el 12 de junio), para encontrarte con “Hiccup”, “Chimuelo” y “Astrid”, probar comida temática y disfrutar del espectáculo en vivo “The Untrainable Dragon”, en el que un nuevo dragón llega a “Berk” y pone a prueba a sus habitantes en un show lleno de efectos y emoción.

La aventura cinematográfica continúa en “Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic”, que te transporta al París de 1920 que vimos en la saga de “Animales Fantásticos”. Usando la red Floo, cruzarás mágicamente a Londres para vivir una de las atracciones más inmersivas de todo el parque: “Harry Potter and the Battle at the Ministry”, donde te unirás a “Harry”, “Ron” y “Hermione” para detener a “Dolores Umbridge”.

En Dark Universe podrás ser parte de los experimentos de “Victoria Frankenstein” o subirte a “Curse of the Werewolf”, una montaña rusa que gira y acelera a través de un bosque donde acechan diferentes criaturas. Además, puedes pasar por la “Darkmoor Monster Makeup Experience”, donde artistas expertos te transforman en vampiros, momias, licántropos y otras criaturas, logrando una caracterización digna de película.

Concluye con broche de oro en “Super Nintendo World”, que homenajea algunos de los videojuegos más icónicos de la historia, pero con la posibilidad de ser tú quien salte, explore y descubra. Desde el momento en que te colocas la “Power-Up Band”, todo se transforma en una experiencia interactiva donde cada pared, cada sonido y cada bloque se convierte en una oportunidad para jugar, como si fueras parte del universo de “Mario”.

Siguiendo la filosofía de Shigeru Miyamoto (creador de personajes como “Mario” y “Donkey Kong”), aquí se materializa la magia: tocas una pared y aparece una animación retro, encuentras un “Toad” escondido o haces que un bloque te dé monedas virtuales. Una de las mejores atracciones es “Mine-Cart Madness” en “Donkey Kong Country”, una montaña rusa donde las vías “desaparecen” gracias a un sistema de rieles ocultos (que crea la ilusión de que el carrito realmente salta entre tramos), como en los niveles del clásico “Donkey Kong Country”. Lo que alguna vez fue solo una idea de Miyamoto: una montaña rusa que salta, ha cobrado vida.

Con atracciones que despiertan la nostalgia, te hacen sentir adrenalina y celebran nuestra infancia, Epic Universe confirma que los parques también son historias vivas.

ALISTA EL VIAJE

Disfruta la aventura

Viaja a Orlando desde Guadalajara. La aerolínea Frontier ofrece el viaje desde nuestra ciudad hasta esa metrópoli de Orlando.