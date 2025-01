Elimina la grasa de tus ollas con este truco casero

Luego de cocinar viene una de las tareas más complicadas (y menos preferidas) por todos: lavar los trastes. Los productos que usamos para cocinar los alimentos pueden impregnar las ollas, sartenes y cazuelas con grasa.

No hay nada más incómodo que lidiar con la grasa en los utensilios de la cocina, pues nos da la sensación de que no han quedado limpios. Pero no te preocupes, porque hoy te compartimos un truco infalible para arrancarla por completo.

¿Cómo quitar la grasa pegada de los trastes?

Vinagre y agua

Mezcla partes iguales de vinagre y agua en el sartén u olla. Lleva a ebullición y deja reposar durante 10 minutos. La grasa se disolverá y podrás limpiar con facilidad.

Bicarbonato de sodio

Espolvorea bicarbonato de sodio en el sartén u olla y añade un poco de agua para formar una pasta. Deja reposar durante 30 minutos y luego limpia con un trapo húmedo.

Limonero y sal

Mezcla jugo de limón con sal y frota la mezcla en el sartén o olla. Deja reposar durante 10 minutos y luego limpia con un trapo húmedo.

Es posible que, además de la grasa, aparezca otro enemigo: la “choquía”. De acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua, se trata del aroma que aparece en los trastes y que se describe como "a grasa" o "podrido".

Para muchas personas, el olor a grasa es intolerante y se origina por embutidos, carnes grasosas, el uso de aceites para la cocina, quesos curados, etcétera. Por suerte, también una manera de eliminarlo.

¿Cómo quitar el olor a podrido de los trastes?

El olor a podrido en los trastes puede ser desagradable y persistente, aún después de lavarlos. Aplica cualquiera de los siguientes consejos para despedirte de él:

Blanqueador

Mezcla una parte de blanqueador con 10 partes de agua y aplica la solución en el traste. Deja reposar durante 30 minutos y luego enjuaga con agua caliente y jabón.

Limón

Corta un limón en rodajas y colócalas en el traste. Deja reposar durante varias horas y luego enjuaga con agua caliente y jabón.

Productos de limpieza

Usa productos de limpieza específicos para eliminar olores, como los que contienen enzimas que descomponen las proteínas que causan el olor.

Lava los trastes inmediatamente

Lava los trastes después de cada uso para evitar que el olor a grasa se acumule.

Seca los trastes

Seca los trastes después de lavarlos para evitar que se forme condensación y se acumule el olor.

