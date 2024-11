El pimiento morrón: una fuente de vitamina C superior a los cítricos

La vitamina C es un nutriente esencial para el desarrollo y funcionamiento adecuado del cuerpo humano.

Este compuesto es clave en la producción de colágeno, una proteína fundamental para la formación de piel y vasos sanguíneos, además de contribuir a la cicatrización de heridas y la regeneración de tejidos.

Sin embargo, el organismo no puede generar vitamina C por sí solo, lo que aumenta el riesgo de deficiencias como el escorbuto en personas con una ingesta insuficiente.

Esta condición afecta al organismo y genera síntomas como cansancio, debilidad y hemorragias en la piel. Es por ello que uno de los alimentos ricos en vitamina C y que se recomienda adicionar a la dieta son los pimientos morrones.

El pimiento morrón tiene su origen en el continente americano. Es considerado como una verdura poco calórica que fortalece el sistema inmunológico y mejora el tránsito intestinal.

De hecho, de acuerdo con la Fundación Española de Nutrición (FEN), el principal componente del pimiento morrón "es el agua, seguido de las proteínas y los hidratos de carbono", lo que hace que sea una gran fuente de fibra.

Beneficios del pimiento morrón

Si bien existen variaciones de color y sabor entre los pimientos, según el portal del diario español 'La Vanguardia', "tanto los pimientos morrones (rojos) como los verdes y los amarillos son ricos en vitamina C (tres veces más que las naranjas) y vitamina A".

Por otro lado, es importante saber que un pimiento morrón puede llegar a aportar hasta el 90 por ciento de vitamina C a personas entre los 20 y 39 años. Además, ayuda a estimular la secreción gastrina, lo que lo convierte en una opción excelente para aquellas personas con estómago delicado.

No obstante, es pertinente mencionar que la variedad picante del pimiento puede resultar irritante para ciertas personas, hasta el punto de actuar como un laxante. Por eso, si usted es propenso a padecer diarrea, lo más recomendable es consumir esta verdura con moderación.

Por otro lado, el pimiento es un alimento rico en antioxidantes que ayuda a reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. En ese sentido, esta verdura tiende a hacer parte de la dieta de las personas que sufren de hipertensión o patologías renales.

Otra de las características por la que se reconoce a los pimientos es que aportan un gran sabor a las comidas, por lo que no es totalmente necesario añadir sal a las preparaciones.



JM