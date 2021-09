El café y sus curiosidades: Lo que no sabías de esta bebida

Comenzar el día con una taza de café no tiene comparación. Los amantes del café me darán la razón y para quienes no lo sabían, el 1º de octubre es el Día Internacional del Café, día en que se promueve y celebra el café como bebida con eventos en diferentes partes del mundo.

La fecha oficial de esta celebración se ofició en 2015 por la Organización Internacional de Café y se lanzó por vez primera en Milán con la finalidad de reunir a todo los productores de café.

A continuación te compartimos algunas curiosidades sobre esta bebida tan apreciada .

Las cafeterías siguen siendo el punto de reunión para disfrutarlo al máximo / Especial: Photo by Max Ducourneau on Unsplash

-El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua.

-Todos los días se consumen aproximadamente 3 mil millones de tazas de café.

-El lugar donde más se promueve café es en los países nórdicos.

-El nombre café proviene de la palabra árabe “Qahhwat Albun” que significa “vino del grano”.

-El grano de café es la semilla de la fruta del árbol de cafeto, un árbol que puede llegar a medir hasta 6 metros de altura.

-Se ha demostrado que consumir café puede acelerar el metabolismo de una persona.

A los deportistas les encanta porque les despierta el ánimo y energía / Especial: Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash

-Es el segundo producto más comercializado del mundo junto con la Coca Cola.

-Brasil es el mayor productor de café de todo el mundo.

-Más del 50% de los estadounidenses consumen café todos los días. Convirtiéndolo en el país donde más se toma café.

Lo mejor es que puedes saborearlo en todas sus presentaciones / Photo by Tabitha Turner on Unsplash

-En Corea y Japón hay cafés temáticos sobre animes y doramas populares, pero también hay cafés de gatos, donde no sólo puedes tomarte esta bebida sino también acariciar lindos gatos.

En Corea y Japón hay cafeterías temáticas de gatos / Especial: Photo by Ekaterina Zagorska on Unsplash

-En Francia hay una cafetería donde si no muestras suficientes modales, como decir hola o pedir por favor, el café te cuesta un poco más.

-El país que tiene más cafeterías es Italia.

-El café capuchino recibió este nombre porque su color recuerda al de los hábitos de estos monjes.

El café capuchino es uno de los consentidos, ¿sabes a qué se debe su nombre? / Especial: Photo by An Nguyen on Unsplash

-La primera cafetería en la historia se abrió en Londres en 1652.

Tus sueños pueden comenzar con una taza de café / Especial: Photo by Mazniha Mohd Ali Noh on Unsplash

Así que nuestro consejo es que si quieres seguir celebrando este día sólo tómate una taza de café y disfrútala como tanto te gusta, qué mejor si la acompañas con tu postre favorito. También podrías ir a tu café favorito, compartir recetas en redes y dar a conocer esta información para seguir celebrando el Día Internacional del Café. ¡A disfrutar!

