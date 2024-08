El COVID-19 incrementa el riesgo de perder la audición, según estudio

Un incremento en la pérdida de audición de varios personas en Corea del Sur ha obligado a un estudio que relaciona el COVID-19 con este problema. Un estudio realizado por la revista eClinicalMedicine muestra una relación entre pacientes que fueron infectados con el virus con una pérdida repentina en su capacidad sensorial y pérdida de audición general tiempo después de haberla contraído.

La pandemia del COVID-19 afecto a más de 775 millones de personas a nivel mundial. A partir del brote comenzaron los estudios acerca del comportamiento del virus y la enfermedad, sin embargo, el conocimiento no ha terminado; distintos estudios muestran afectaciones adicionales a las que inicialmente detuvieron al mundo.

En los meses recientes, los científicos de la salud estudian las consecuencias bajo el concepto de COVID prolongado, persistente o como efecto a largo plazo. Dentro de esta categoría se ha señalado el impacto a varios órganos del cuerpo; el sistema cardiovascular, gastrointestinal, pulmonar, renal e incluso neurológico. Nuevos síntomas aparecen a cada momento y son relacionados con el impacto del Sars-Cov-2 en el cuerpo.

Con respecto a la pérdida de audición, el estudio realizado por la Korea Disease Control and Prevention Agency’s COVID-19, señala que el origen podría estar en este tipo de COVID prolongado. Contrario a lo que parece, el daño que incrementaría el riesgo a perder la audición se realizaría en el tronco encefálico. Por ahora, este síntoma se añadiría como uno más de los síntomas no específicos de COVID-19 y hasta ahora no puede ser tratado.

Los primeros estudios apuntan a que el virus afectaría como una especie de meningitis, causando inflamación en la zona y provocando la pérdida de audición repentina.

En las conclusiones, el estudio señala que los individuos que padecieron COVID-19 tienen un riesgo de 3.44 más alto de tener afectaciones en el nivel y calidad de escucha que los sujetos que no hayan padecido esta enfermedad.

La cifra ha sido considerada relevante para continuar con las investigaciones ya que, debido al alcance de la enfermedad viral, el dato podría tener una relevancia gigantesca en la salud auditiva del mundo en los próximos años.

Con información de News Medical Life Science

OB