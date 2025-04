Tradicionalmente, hemos prestado una gran atención al peso corporal, poniendo toda la energía en conseguir que la báscula refleje una cifra determinada . Según la página especializada en salud CuídatePlus, nuestro estado físico y de salud depende de mucho más que solo los datos que arroje la báscula .

El peso no es un dato lo suficientemente específico ni significativo cuando se trata de evaluar el estado de salud y la condición física de una persona.

Durante el transcurso de los años, se han invertido “miles de millones de euros en proyectos de investigación que nos dieran luz acerca de la manera más efectiva de llevar a cabo el proceso de mejora de la composición corporal en las personas que lo persiguen con ansias”, explica Álvaro Puche, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte .

Y es que cada vez hay más evidencias científicas de que “lo que verdaderamente subyace a una mala composición corporal de la persona es un grave problema de salud que, en la mayor parte de las ocasiones, es el caldo de cultivo perfecto para enfermedades, alteraciones y patologías de todo tipo e índole ”, explica Puche.

Detrás del sobrepeso y la obesidad, más allá de una determinada herencia genética o un metabolismo lento, recalca este experto, el exceso de tejido graso, en especial, el exceso de grasa visceral se relaciona en buena medida “con un descuido de la salud del músculo” .

Una de las consecuencias de no prestar suficiente atención al músculo es que, con el paso del tiempo, se desarrolla pérdida de función muscular , caracterizada por una disminución de la masa, fuerza y función muscular asociada al proceso de envejecimiento que impacta negativamente en la funcionalidad y la salud del adulto mayor, pero que se puede prevenir. Es por ello que resulta fundamental desarrollar actividad física de fuerza .

Para entender esta cuestión, el experto invita a recuperar la imagen de cualquier deportista profesional y, en concreto, de su composición corporal. “Cuidan muy bien de su músculo” , lo cual significa, según recalca este experto, que prestan máxima atención a:

Cómo entrenan

Su alimentación

La calidad del descanso

La gestión de sus niveles de estrés y ansiedad

A nivel de acumulación de grasa, tener un mal funcionamiento muscular deriva directamente en problemas metabólicos , señala Álvaro Puche, tales como:

Diabetes

Alteración de la microbiota

Diversos procesos neurodegenerativos.

Disfunciones del sistema inmune

Baja densidad mineral ósea

Cardiopatías

¿Qué hacer para perder grasa?

Álvaro Puche explica que dejar de comer, realizar intensas sesiones de cardio o provocar la máxima sudoración del cuerpo con muchas prendas de ropa encima y así tratar de perder peso, es un error .

El mensaje fundamental debe ser tratar de mejorar la composición corporal : practicar entrenamiento de fuerza al menos dos veces por semana, priorizando el trabajo sobre los músculos de las piernas y la zona media.

De igual manera, se recomienda seguir una dieta hipercalórica e hiperproteica : “Si no comes energía suficiente y basas tu estrategia dietética en reducir calorías, no podrás disponer del suficiente aporte energético para llevar a cabo tus entrenamientos de fuerza a la intensidad adecuada, y tampoco tendrás la mejor capacidad de recuperación posible”, recalca Álvaro Puche.

Este experto también insiste en la importancia del cuidado de las hormonas “gestionando tus horas de descanso nocturno y tus niveles de estrés diurno” .

