Las particularidades legales y culturales en nuestro país, hacen de este proceso un reto, por lo que universidades como la Autónoma de México (UNAM) se han tenido que valer de sus estrategias en pro del conocimiento.

Actualmente hay tres mil 800 personas integrantes en el creado Programa de Donación de Cuerpos (PDC) de la UNAM, donde se usan para trabajos de investigación científica, por ejemplo, en la facultad de medicina.

Diego Pineda Martínez, responsable del Programa, considera ético e importante que las personas puedan adelantar su voluntad de entregar sus restos a la ciencia. Ello con el propósito de evitar malentendidos y desencuentros familiares y beneficiar el avance del conocimiento.

El Programa de Donación de Cuerpos de la UNAM fue el primero de su tipo en México y el tercero en América Latina. ISTOCK GETTY IMAGES/fstop123

“Siempre lo he creído: es mejor ensayar en un cadáver que con los pacientes”, ha manifestado Pineda Mendez para La Gaceta de la UNAM.

El programa de donación de órganos nació en 2016.

Anteriormente los cuerpos diseccionados en la Facultad de Medicina provenían de las morgues y casi siempre se trataba de individuos no identificados o no reclamados por su parentela, los cuales eran prestados por un lapso no mayor a un año con siete días, después debían ser devueltos. Una situación que limitaba la investigación pues debía ser detenidas para no exceder losestrictos tiempos legales.

Después de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, el 17 de noviembre de 2017, este tipo de cadáveres dejaron de ser entregados a las universidades, pues como se señala en su sección cuarta, artículo 128:

"Los restos cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados ni disponerse de sus pertenencias" .

De no haber contado con el Programa de Donación de Cuerpos las actividades docentes de la FM se hubiesen visto muy afectadas a partir de 2018 y hubiesen tenido que recurrir a maniquíes o a simuladores para instruir a los alumnos, indica la publicación universitaria.

En este sentido, el logotipo del PDC de la UNAM es un árbol con follaje verde y azul, cuyo tronco está formado por una figura mitad masculina, mitad femenina con brazos y piernas extendidos que, además de fungir como ramas y raíces, emulan al renacentista Hombre de Vitruvio.

El encargado de la iniciativa, Diego Pineda, también es el jefe del Departamento de Innovación en Material Biológico Humano de la Facultad de Medicina.

La mayoría de los donantes sobrepasan los 50 años: personas con más de un posgrado, licenciados, pasantes e incluso personas sin formación profesional.

Pineda considera que este patrón de edades se debe a que pensar sobre la muerte propia genera incertidumbres y hasta miedo entre los más jóvenes.

De esta forma, el PDC cuenta con un equipo de especialistas y abogados capacitados para responder a cualquier pregunta que pudiesen tener los indecisos.

La idea original en el PDC era crear un memorial, el cual consistiría en plantar un árbol por cada occiso recibido (de ahí su logotipo), idea que no se ha podido concretar por la pandemia y por la imposibilidad de conseguir un terreno lo suficientemente amplio como para albergar una pequeña foresta con la esperanza de que algún día se transforme en bosque, pero aún nonse descarta.

Para formar parte del programa de donación de cuerpos necesitas:

Pre-registrarte en la página pdc.unam.mx o a los teléfonos 5623 2269 y 5623 2412 Llevar a cabo una entrevista con personal integrante del Programa de Donación de Cuerpos Realizar la entrega de documentos solicitados y efectuar el registro oficial.

Autoridades de la UNAM a cargo de esta iniciativa aseguraron que en todo momento los cuerpos serán tratados con respeto; además de que se garantizará el anonimato de los donadores, antes y después de su fallecimiento.

Dicho lo anterior, vale la pena entonces preguntarse: ¿Donaría mi cuerpo a la ciencia?

