Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, y en 2021, el tema de este día es el “Acceso a la atención de la diabetes”.

El Día Mundial de la Diabetes fue creado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de la Diabetes en respuesta a la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa esta enfermedad.

Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. ESPECIAL/Photo by Dennis Klicker on Unsplash.

El Día Mundial de la Diabetes se convirtió en un día oficial de las Naciones Unidas en 2006 con la aprobación de las Naciones Unidas. Y se celebra cada año el 14 de noviembre, aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922.

Este día representa la mayor campaña de sensibilización sobre diabetes del mundo, alcanzando una audiencia global de más de mil millones de personas en 165 países.

Hoy, 100 años después del descubrimiento de la insulina, millones de personas con diabetes en todo el mundo no pueden acceder a la atención que necesitan. Los diabéticos requieren supervisión y apoyo continuos para controlar su afección y evitar complicaciones. Por ello, es una oportunidad única para lograr un cambio significativo para más de 460 millones de personas que viven con diabetes, y todos aquellos que están en riesgo.

Uno de los pasos de prevención de la diabetes es mantener una dieta de alimentación saludable. ESPECIAL/Photo by Ella Olson on Unsplash.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).

Hay tres tipos de diabetes: La diabetes de tipo 1, la diabetes de tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes de tipo 1, anteriormente denominada diabetes insulinodependiente o juvenil, que se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina. Y la diabetes de tipo 2, antes llamada diabetes no insulinodependiente o del adulto, que tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física. Y la diabetes gestacional, que corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo.

Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. ESPECIAL/Photo by Towfiqu Barbhuiya on Unsplash.

Es muy importante concientizar a la población sobre esta enfermedad, ya que no se le da la importancia que se debe, pues en América Latina es la cuarta causa de muerte entre la población.

Es importante prevenir la enfermedad, manteniendo una dieta saludable, una actividad física regular y un peso corporal normal, aunque la predisposición genética es una de las mayores razones para padecerla, por eso, el cuidado y la prevención de la salud es indispensable.

Con información de las Naciones Unidas (www.un.org).

