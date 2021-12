Del Norte a tu mesa

“La Rox”, como la llaman sus amigos, impulsada por su hermano quien ya tiene más de un año con una taquería sinaloense en Av. Guadalupe -cerca del canal-, abrió hace unos meses un desayunador con el mismo estilo que la taquería, es decir; con sabores sinaloenses. Con poco más de 3 meses, cada día toma gusto por sus comensales que regresan a seguir disfrutando de su peculiar menú. Y es que los platillos son nombrados con las cosas comunes en la vida de “La Rox”.

Acudí con uno de mis sobrinos a desayunar y ponernos al corriente con nuestras vidas. Ordenamos tres platillos para compartir y aquí les cuento qué tal nos fue.

El antojo ($108, en la foto) es el platillo que a ella se le antoja desayunar y de ahí su nombre. Es un platillo para grandes apetitos. Es una combinación de bistec ranchero, que se cocina en pequeños trozos y se le añade jitomate y cebolla, se acompaña con chilaquiles verdes con totopos triangulares, poco más grandes que un bocado, con un grosor muy ad hoc para que queden tronadores y duren así hasta el final. La salsa no es picosa pero es muy buena, ligera pero no acuosa, más bien con una buena viscosidad, bien pegada a cada totopo. Espolvorean un queso añejo de lo más bueno que he probado, lo mismo a los frijoles refritos con los que sirven este gran platillo.

Seguimos con Doña Lulú ($124) en homenaje al nombre de la mamá de “La Rox”. Son dos huevos rancheros servidos en una tortilla dorada hasta quedar como cazuelita, a la que le ponen una buena porción de chilorio de gran sabor. Nada cerca del producto que estamos acostumbrados a comprar en el súper, es como muy concentrado y deshebrado muy finamente. El huevo estrellado encima lo bañan con salsa roja (poca, a decir verdad, de lo que estamos acostumbrados) se acompañan con frijoles refritos muy molidos espolvoreados con ese magnífico queso añejo y un pedazo de queso fresco.

Por último ordenamos las gorditas ($58) son tres sopes de muy buen tamaño, más bien grandes comparados a los sopes tradicionales. Se ofrecen de asiento o mantequilla solamente. Las pedimos de asiento. Éste no es el tradicional que he probado en otros lugares, se siente menos grasoso y más carnita. Pregunté de donde los traían ya que no veía que ellos cocinaran algo como para que quedara asiento y lo usaran. Y sí, me comentaron que el asiento los piden a Guasave y les llega todas las semanas. Siento que a este platillo le falta presentación pero, eso no demeritó en nada el sabor. Lo acompañan con frijoles que por cierto, puedes pedir los cambien a frijoles puercos en vez de los refritos tradicionales.

El estacionamiento en fines de semana es poco complicado por lo que ofrecen servicio de valet.

Ahora tocará visitarlos por la noche para probar esos tacos que también he escuchado mucho de ellos.

Me tomo unas semanas de vacaciones, nos leemos en enero. ¡Felices fiestas!

¡Sé feliz!

ASISTE

El rincón de Guasave