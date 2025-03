¿Cuál es la técnica militar para quedarse dormido en 2 minutos?

Lo recomendado es que una persona debe de dormir entre 7 y 8 horas para poder descansar. Sin embargo, no todas las personas pueden cumplir este tiempo, debido a factores como la interrupción del sueño o el insomnio.

Recientemente, se viralizó en redes sociales una técnica militar que asegura ayudar a conciliar el sueño en poco tiempo. A continuación te compartimos los detalles.

¿Cuál es la técnica militar para dormirse en 2 minutos?

Esta técnica fue mencionada por primera vez por el entrenador de atletismo Lloyd Bud Winter, en su libro Relax and win: Championship performance. Este método debe ser aplicado con constancia para obtener resultados óptimos , por lo que es importante no desanimarse si no funciona en los primeros intentos.

La técnica militar para dormir bien fue recientemente viralizada en la plataforma de TikTok, por distintos usuarios. Consiste en lo siguiente:

Relajar los músculos de la cara, desde la mandíbula hacia el interior de la boca, para disminuir la tensión.

Poner las manos paralelas al cuerpo, dejando caer los hombros para liberar la tensión.

Concentrarse en la respiración, relajando todo el cuerpo.

Imaginar un escenario relajante para evaporar todos los demás pensamientos, durante 10 segundos.

Este proceso dura aproximadamente un minuto, aunque puede extenderse hasta los 2, dependiendo de cuánto tiempo se tome en realizar cada paso.

¿Cuántas horas se debe dormir, según la edad?

Según el instituto de salud, MayoClinic, la cantidad de horas de sueño que necesita una persona depende de varios factores.

Los bebés, de 4 a 12 meses, necesitan dormir de 12 a 16 horas por cada 24 horas. Por otro lado, los bebés que tienen 1 a 2 años necesitan descansar de 11 a 14 horas por cada 24.

Los niños de 3 a 5 años deben dormir de 10 a 13 horas, mientras que los infantes de 6 a 12 años requieren de 9 a 12 horas de sueño.

Los adolescentes que tienen entre 13 y 18 años, necesitan descansar de 8 a 10 horas.

Finalmente, en general, los adultos deben de dormir por lo menos 7 horas.

