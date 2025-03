El picante es una parte esencial de la gastronomía mexicana. Los mexicanos han hecho del picor su personalidad alimenticia. Especialmente venido de los distintos tipos de chiles que engalanan el largo catalogo de ingredientes que componen el listado de platillos típicos en la región. Incluso, a lo largo del país, se prefieren distintos tipos de chiles que no solo aderezan los alimentos sino que logran cierto protagonismo en los platillos.

Sin embargo, y sin negar sus destellos culinarios, existe la posibilidad de sufrir daños por la presencia de elementos picantes en tu alimentación. Incluso, algunos estudios relacionan el consumo elevado de picantes con un posible aumento de riesgo de cáncer de estómago.

No obstante hasta ahora no hay un estudio que determine si comer picante es benéfico o dañino. En general, en pacientes saludables no hay un problema de ingerir alimentos picosos. El gran problema es que los alimentos picantes influyen en la producción de ácidos en el sistema digestivo, lo cual puede provocar úlceras y hemorroides. Y ante la aparición de este tipo de heridas se recomienda cortar por completo este tipo de alimentos. Es en este tipo de pacientes en los que la aparición de un problema más grande, como algún tipo de cáncer, aumenta sus probabilidades.

Entonces, ¿cuántas veces a la semana se puede comer picante?

Los expertos señalan que las personas sanas pueden comer picante prácticamente a diario. Sobre todo si se hace en el contexto de una alimentación equilibrada o como sustituto de la sal. Aunque cabe destacar que no es lo mismo ingerir comidas picantes hechas en casa que aquellas que vienen preparadas. De manera general, se recomienda evitar o disminuir todo alimento picante procesado y se encomienda a los comensales a preparar sus alimentos de manera natural.

