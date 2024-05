¿Cuál es la forma correcta de pasear a tu perro?

El paseo, es uno de los momentos más importantes del día para nuestros compañeros de cuatro patas ; además de hacer sus necesidades, socializan, ejercitan y se desestresan. Sin embargo, muchas personas no toman todo esto en cuenta y no pasean a su perrito correctamente, volviendo este ejercicio rutinario y poco motivador para el peludito.

Es por esto que ExpertoAnimal brinda una serie de consejos básicos y tips para pasear de manera correcta, y dar una buena estimulación a tu perro.

Equipo adecuado según el perro

Es fundamental elegir correctamente el equipo para llevar a cabo el paseo, tomando en cuenta factores como el tamaño y personalidad de tu compañero, ya que esto determinará la calidad del paseo.

Collar: indicado para perros que saben pasear correctamente y sin dar tirones.

indicado para perros que saben pasear correctamente y sin dar tirones. Collar anti-escape: recomendado para perros miedosos que pasean sin tirar de la correa. El sistema de ahogo evita que se liberen de la sujeción ante un estímulo que les provoque miedo, pudiendo sufrir un accidente, por ejemplo.

recomendado para perros miedosos que pasean sin tirar de la correa. El sistema de ahogo evita que se liberen de la sujeción ante un estímulo que les provoque miedo, pudiendo sufrir un accidente, por ejemplo. Arnés: recomendado para perros que tiran un poco de la correa, perros deportistas o aquellas personas que buscan más comodidad en la sujeción del perro. También es útil para quienes tienen a un perro miedoso que intenta librarse de las sujeciones.

recomendado para perros que tiran un poco de la correa, perros deportistas o aquellas personas que buscan más comodidad en la sujeción del perro. También Arnés anti-tirones: especialmente indicado para perros que tiran mucho de la correa, ya que evita los problemas de salud que puede ocasionar un collar.

El sitio también recomienda utilizar una correa larga que se puede ajustar libremente. Es muy importante que el perro esté cómodo con el complemento elegido , llevándolo ajustado pero sin apretar demasiado. Recoger los excrementos es otra parte fundamental del paseo.

Manejo de la correa

Muchas personas tienen problemas con el manejo a la hora de pasear al perro, especialmente si el perro tira de la correa, no quiere caminar o no ha aprendido a pasear.

Lo mejor es intentar caminar de forma relajada , guiándole con suavidad y deteniéndose siempre que el animal pare a orinar. Evitar correr, gritar, así como dar tirones de correa para lograr llegar a un sitio. Actuar con tranquilidad le enseña a tu perrito a caminar también de forma relajada.

Evitar llevar la correa demasiado larga o muy tensa, ya que en el primer caso no tendremos ningún control sobre el perro y en el segundo le estaremos estresando.

Si el perro no pasea de forma adecuada, puede deberse a que sufre algún problema de comportamiento, una falta de aprendizaje o que sufre altos niveles de estrés, aunque, el estrés también puede ser positivo, por ejemplo cuando el perro está muy emocionado por salir a la calle, explica ExpertoAnimal.

Tiempo de paseo

Es importante tener en cuenta cuánto tiempo lo sacamos y a qué hora será el paseo, ya que este varía bastante según la raza, la edad o las necesidades de cada individuo. De forma general, se podría indicar que un perro necesita pasear entre 40 minutos y dos horas, repartidos entre dos y tres paseos al día.

A continuación te explicamos cómo deben ser según el sitio web:

Mañana: el primer paseo del día debería ser el más largo , completo y estimulante, durando entre 15 y 40 minutos.

, completo y estimulante, durando entre 15 y 40 minutos. Mediodía: este paseo ayuda a calmar a nuestro perro y está enfocado principalmente a hacer sus necesidades. Puede durar entre 10 y 20 minutos.

y está enfocado principalmente a hacer sus necesidades. Puede durar entre 10 y 20 minutos. Noche: normalmente es el paseo al que se dedica más tiempo, lo cierto es que el caos y el nerviosismo de este momento del día no ayudan al perro a relajarse. Lo ideal es dedicar entre 15 y 30 minutos a este paseo como máximo.

Hay que considerar que algunas razas de perros no deben exponerse a largos paseos o al ejercicio físico intenso, ya que la estructura de su hocico no les permite respirar igual de bien que otras razas.

Así mismo, tampoco alargar el paseo a los perros con problemas de salud o perros ancianos. Finalmente recordar que es básico evitar las altas temperaturas, pues pueden conducir al compañero a un golpe de calor.

Bienestar del perro

Procurar el bienestar del animalito ayudará a que disfrute al máximo el paseo. Enriquecer este momento del día es muy útil para mejorar el vínculo con su humano, ayuda a eliminar el estrés y también ayuda a evitar la aparición de problemas de conducta.

Algunos consejos de ExpertoAnimal para fomentar el bienestar durante el paseo del perro son:

Permitirle olisquear plantas, orines y cualquier rastro, ya que es una buena forma de relajación y además le ayuda a conocer el entorno en el que vive.

plantas, orines y cualquier rastro, ya que Llevarlo a sitos nuevos o modifica la ruta de paseo , para que la diversidad de estímulos le entretenga y haga más enriquecedor el paseo.

, para que la diversidad de estímulos le entretenga y haga más enriquecedor el paseo. Permitirle lamer algún orín, aunque esto resulte molesto o desagradable, forma parte de la conducta natural de los perros. Además, si está correctamente vacunado, no tienes por qué sufrir, ya que no se contagiará. Llevarlo a cabo les permite identificar mejor los perros de la zona.

aunque esto resulte molesto o desagradable, Además, si está correctamente vacunado, no tienes por qué sufrir, ya que no se contagiará. Llevarlo a cabo les permite identificar mejor los perros de la zona. Premiar las conductas que te agraden , ya sea con golosinas o palabras amables.

, ya sea con golosinas o palabras amables. Llevar agua para ambos si va a ser un paseo largo. No hay que olvidar que la deshidratación puede derivar también en un golpe de calor.

si va a ser un paseo largo. No hay que olvidar que Aprender a disfrutar del paseo junto al perro, sin nerviosismos, castigos, gritos o malestar. Tampoco prestar atención al reloj o pasearlo con prisas.

Socializar

La etapa de cachorro es fundamental en el tema de la socialización. Si el perro ha sido correctamente socializado, probablemente no tendrá ningún problema en las relaciones con otros perros, no obstante, si se evita que el perro adulto siga relacionándose, pueden empezar a surgir miedos o conflictos.

El sitio web recomienda que hay que dejar que el perro se acerque a otros si así lo desea, no hay que forzar ninguna interacción ya que eso puede generar malestar en el perro y, por tanto, una mala reacción.

Momento sin correa y juegos

Permitir que nuestro perrito disfrute de al menos 5 o 10 minutos sin la correa, es muy positivo para mejorar la calidad del paseo. De echo, muchos etólogos recomiendan esta práctica en cada uno de los paseos del perro. En este momento se puede aprovechar para practicar ejercicios de olfateo. También practicar algún juego con él (pelota, frisbee, etc.). Eso sí, evitar obligarle a correr si no lo desea, eso les provoca estrés.

Adiestramiento en la calle

ExpertoAnimal recomienda que, si se está practicando obediencia básica (siéntate, ven, quieto, etc.) o habilidades caninas con el peludo, es aconsejable practicar dentro y fuera de casa, de esta forma, el perro se acostumbra a responder correctamente en las distintas situaciones en las que se encuentre, sin dejarse influenciar por olores y entornos nuevos.

No hay que olvidar que una sesión de adiestramiento debe durar entre 5 y 15 minutos, dependiendo del perro, para no abrumarle y lograr que no se distraiga. Recompensarlo con un premio o palabra amable siempre que lo haga bien, para que relacione el paseo y la obediencia de forma positiva.

