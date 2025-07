¿Cuál es el tratamiento más exitoso para perder peso?

En el mundo existen cientos de métodos, recetas y dietas para bajar de peso. Sin embargo, la mayoría de estos no son más que estafas y engaños que prometen resultados fáciles y rápidos. La realidad es que, la mejor forma de bajar de peso y no ganarlo de vuelta, es cambiar por completo el estilo de vida no saludable.

Un estilo de vida saludable incluye una alimentación balanceada, y actividad física diaria.

A continuación, te dejamos algunos consejos para bajar de peso de forma efectiva y saludable.

Consejos para bajar de peso

1. Asegúrate de estar preparado

La pérdida de peso a largo plazo requiere de tiempo, paciencia y esfuerzo. Si deseas dar este paso, debes prepararte mentalmente para seguir una dieta saludable e implementar alguna actividad física.

Puedes ayudarte haciéndote las siguientes preguntas:

¿Tengo un fuerte deseo de cambiar hábitos para bajar de peso?

¿Estoy demasiado distraído por otras presiones?

¿Recurro a la comida para lidiar con el estrés?

¿Estoy preparado para aprender nuevas maneras de lidiar con el estrés?

¿Necesito otro tipo de apoyo, ya sea de amigos o profesionales de atención médica, para controlar el estrés?

¿Estoy dispuesto a cambiar mis hábitos de alimentación?

¿Estoy dispuesto a cambiar mis hábitos de actividad física y ejercicio?

¿Puedo dedicar el tiempo que se requiere a realizar estos cambios?

Si crees que es necesario, consulta a un profesional de la salud mental para ayudarte a manejar el estrés.

2. Encuentra tu motivación

Puedes realizar una lista de las razones por las que bajar de peso es importante y ayudaría a tu salud. Esto puede ayudar a mantenerte enfocado e inspirado. Ten en mente que, además de cuestiones estéticas, mantener un estilo de vida saludable puede ser muy beneficioso para tu salud a largo plazo.

Puedes buscar apoyo en personas que te inspiren y te motiven a cumplir tus objetivos.

Personas que:

Escuchen cuáles son tus preocupaciones y sentimientos.

Comparte tu objetivo de llevar un estilo de vida saludable.

Compartan algún pasatiempo que los mantenga activos o te ayuden a preparar menús saludables.

3. Fija objetivos alcanzables

Puedes ponerte el objetivo de bajar de medio a 1 kilo por semana. Bajar el 5% de tu peso actual puede ser un buen objetivo para comenzar.

A la larga, bajar este peso ayuda a disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes tipo 2.

Establecer dos objetivos principales puede ser de ayuda:

Objetivo de acción: Haz una lista de las acciones saludables que puedes realizar para bajar de peso.

Haz una lista de las acciones saludables que puedes realizar para bajar de peso. Objetivo de resultado: Haz otra lista, pero con los resultados que deseas alcanzar eventualmente.

4. Disfruta de los alimentos saludables

A pesar de que debes reducir la cantidad de calorías que consumes en tus alimentos y bebidas, todavía puedes comer muy sabroso.

Come al menos cuatro porciones de verdura y tres porciones de fruta al día. Si te da hambre entre las comidas, come frutas o verduras como colación.

Si te da hambre entre las comidas, come frutas o verduras como colación. Come cereales integrales, como arroz integral, cebada y pasta y pan integrales. Come menos granos o cereales refinados, como el arroz y el pan blancos.

como arroz integral, cebada y pasta y pan integrales. Come menos granos o cereales refinados, como el arroz y el pan blancos. Utiliza grasas saludables , como aceite de oliva, aceites vegetales, aguacates, frutos secos, mantequilla de nuez y aceites de nuez. Pero ten en cuenta que las grasas saludables también tienen muchas calorías.

, como aceite de oliva, aceites vegetales, aguacates, frutos secos, mantequilla de nuez y aceites de nuez. Pero ten en cuenta que las grasas saludables también tienen muchas calorías. Evita los alimentos y las bebidas con azúcar agregada , por ejemplo, postres, mermeladas y gaseosas. El azúcar natural que contienen las frutas está bien.

, por ejemplo, postres, mermeladas y gaseosas. El azúcar natural que contienen las frutas está bien. Elige productos lácteos bajos en grasa o sin grasa.

o sin grasa. Concéntrate en comer alimentos frescos , ya que son más nutritivos que los procesados.

5. Mantente activo

Bajar de peso sin hacer actividad física es posible, sin embargo, no es sencillo. Realizar ejercicio regularmente ayuda a quemar más calorías, además que tiene varios beneficios consigo, como que mejora el estado de ánimo, disminuye la presión arterial y ayuda a dormir mejor.

Mantenerse activo ayuda a no ganar de vuelta el peso perdido. Existen muchos tipos de ejercicios que se acomodan a cualquier gusto y necesidades, sólo es cuestión de probar hasta encontrar la actividad ideal.

