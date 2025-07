En diversas ocasiones, las mujeres optan por realizarse la ligadura de trompas, ya sea por razones médicas o por decisión personal. Este fue el caso de Alison Calfunao, una mujer de 30 años cuyo procedimiento tomó un giro trágico tras ser intervenida quirúrgicamente.

Lo que inició como una intervención planificada terminó convirtiéndose en un calvario. Tras ingresar a la Clínica San Lucas en Neuquén, Argentina, para someterse a la cirugía, la paciente sufrió complicaciones graves durante su estancia hospitalaria.

Según narró su madre al medio Río Negro Radio, fue informada por el ginecólogo que la operación se había realizado con éxito, pero no se le permitió acercarse a su hija:

“Solo me dijeron que había sufrido un paro cardíaco. El ginecólogo me explicó que había hecho su trabajo, pero no me dejaron bajar a ver a mi yerno porque algo estaba pasando arriba”, relató.