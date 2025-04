¿Cuál es el secreto para mantener amistades fuertes?

A lo largo de los años, diferentes investigaciones han estudiado los efectos positivos de las amistades en nuestro bienestar y han demostrado que tener una red de amigos cercanos puede prolongar la vida, reducir los niveles de estrés y mejorar la calidad de vida en general.

Los amigos son una parte fundamental en la vida de las personas y la ciencia ha demostrado que las amistades no solo aportan apoyo emocional, sino que también son clave para la salud física y mental .

El psicólogo Rafael Santandreu, autor de varios libros sobre bienestar emocional, afirma con orgullo que tiene "los mejores amigos del mundo" y revela que una de las claves para construir esas amistades está en un truco simple, pero poderoso: pedir a cada amigo solo aquello que puede ofrecer .

El psicólogo explica que las personas suelen tener diferentes fortalezas y no podemos esperar que una sola amistad cubra todas nuestras necesidades emocionales . Por ejemplo, un amigo que está dispuesto a ir a tu casa a las 3 de la mañana para consolarte tal vez no se acuerde de felicitarte en tu cumpleaños y viceversa. "Cada uno de nosotros tenemos cosas buenas y no tan buenas", afirma.

El error, según Rafael Santandreu, es pedir todo a una sola persona y decepcionarnos cuando no cumple con todas nuestras expectativas . Para tener las mejores amistades, debemos apreciar lo que cada amigo puede aportar y no centrarnos en lo que les falta.

Este enfoque de la amistad subraya que la diversidad en nuestras relaciones nos enriquece y complementa, permitiéndonos tener todo lo que necesitamos a través de distintas personas.

La clave para mantener amistades fuertes y significativas radica en la aceptación y en saber reconocer las fortalezas individuales de cada persona . Los amigos no solo son compañeros de vida que nos hacen reír y nos acompañan en las aventuras, sino que también son esenciales para nuestro bienestar físico y emocional. Al dejar de lado las expectativas irreales y valorar lo que nuestros amigos pueden ofrecer, podemos crear una red de apoyo que nos acompañe en los momentos más importantes de nuestra vida.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA