El skincare, según la página CuídatePlus, especializada en salud, es la rutina de la atención y cuidado de la piel, pero no solo para mantenerla bonita, sino también saludable .

La proliferación de la oferta, la accesibilidad a productos y las influencias que llegan de otros países , como Corea, han sido claves para que se haya disparado su popularidad, pero ¿realmente se hace una rutina de forma adecuada para el cuidado de la piel o se está abusando de esta tendencia?

Inés Escandell, miembro del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), describe los aspectos positivos y negativos de esta nueva tendencia por el cuidado de la piel .

La experta comenta acerca de la tendencia en aumento del skincare: “ En estos últimos 3 o 4 años después de la pandemia se han empezado a popularizar ejemplos como las rutinas de Corea , que suelen ser muy complejas, y han venido saliendo muchísimos perfiles diciendo que es necesario utilizar muchas cosas, lo que ha provocado que haya un exceso de información”, detalla.

Otra de las características de esta tendencia es el bombardero de información que recibe el consumidor que provoca problemas de uso y de abuso de estos productos.

El consejo no es otro que informarse por fuentes contrastadas y escuchar la voz de los expertos. “ Estoy viendo que cada vez tengo más pacientes en la consulta que me piden una rutina. En especial, los adolescentes te llegan con su rutina autocreada y es que en TikTok han visto que hay un gel superbueno y que les dicen que se tienen que poner esto y lo otro y acaban con una rutina complicadísima”, expone.

Escandell también especifica los campos de acción de la cosmética: “ Lo que nos puede ayudar [la cosmética] es a tener una piel un poco más saludable, pero no nos va a quitar patología . La cosmética no trata, no son fármacos, o sea que si tenemos acné, tenemos rosácea o cualquier patología, la cosmética no puede solucionarlo por sí sola”, recuerda.

El skincare minimalista es lo mejor

La dermatóloga apuesta la sencillez : “Hay unas pocas cosas que se pueden hacer y realmente es lavarse la cara, utilizar un par de productos que puedan tener alguna eficacia, por ejemplo, los retinoides o los antioxidantes, que revierten un poco lo que produce el daño solar en nuestra piel y protegerse del sol. Más allá de eso, no hace falta”, sentencia.

Por las mañanas:

Lavarse la cara

Ponerse algún producto para prevenir los daños del sol

Por las noches:

Volver a lavarse la cara

Añadir algún producto que ayude a mejorar ese envejecimiento

Los problemas con la rutina de skincare en casa vienen cuando: " Aparecen problemas como irritaciones secundarias al uso de productos, aparecen lesiones inflamatorias, lesiones como granitos y al final tenemos patología porque la gente se está poniendo un montón de cosas y acaba padeciendo irritaciones por el uso de productos”, alerta.

También hay aspectos positivos en esta nueva tendencia del skincare y es que, según Escandell, ese interés que ha despertado en la sociedad la piel después de la pandemia es muy positivo siempre y cuando se enfoque del modo correcto . “El interés por cuidarse es muy bueno, lo que hay que buscar es hacerlo bien”, remarca.

