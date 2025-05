¿Cuál es el olor que más atrae a las cucarachas?

La primavera es una explosión de vida: más luz, más calor, más flores, más abundancia de comida que la hace la época ideal para que los animales, desde insectos a mamíferos, críen de mejor manera a su descendencia, y en este ciclo no pueden faltar las cucarachas, tanto las especies que viven en el campo como las prosperan en las ciudades y en los rincones de nuestras casas.

Las cucarachas son insectos de sangre fría, dependen de la temperatura ambiental para regular su temperatura corporal, por lo que el calor de la primavera y el verano aumenta su metabolismo, volviéndolas más rápidas y más aptas para la reproducción. La cucaracha alemana —llamada por su resistencia "supercucaracha"— puede en esta época duplicar su población en sólo una semana.

Además, su supervivencia es legendaria, más allá del mito de la radiación —son mucho más resistentes que los mamíferos, pero otros insectos las superan— su rápida multiplicación hace que en pocas generaciones desarrollen resistencia a los insecticidas, pueden comunicarse peligros y poseen una dureza y habilidad para escapar probadas. Acabar con ellas es difícil, incluso mantenerlas fuera de la casa, pero para al menos disminuir su presencia se puede intentar hacer a nuestros espacios poco atractivos y hasta hostiles para ella.

¿Por qué hay cucarachas en las casas?

Como se dijo, el calor activa a las cucarachas, no sólo las anima, también las motiva a buscar lugares frescos como los baños y salir a la superficie, eso hace que las cucarachas que en el invierno no eran visibles se presenten ante la mirada de las personas incluso en horas diurnas. Además, acelera su ciclo reproductivo, de manera que no sólo son más notorias, sino que, efectivamente, hay más de ellas.

Su principal motivo para incursionar en otros lugares es la búsqueda de comida. Para ello se sirven de su sofisticado olfato, que no está en su sistema respiratorio, ubicado en espiráculos a lo largo de su cuerpo, sino en sus antenas, con las que detectan señales químicas de su propia especie y de lo que les apetece comer.

Para las cucarachas hay una combinación de aromas irresistible: grasa, azúcar y humedad. En otras palabras, que los restos de comida, especialmente dulce o frita, las atrae; lo mismo que los platos sucios y la basura orgánica que se va pudriendo con el calor.

Incluso migajas bajo la mesa, cochambre en la estufa o grasa en la tubería ese vuelven imanes para ellas, por lo que una casa con limpieza exhaustiva sería menos atractiva y se volvería un espacio menos propicio para dejar sus huevos.

Por otro lado, hay olores que las cucarachas detestan: aromas picantes como el vinagre blanco y el amoniaco les son desagradables, igual que a nosotros, pero hay otros que podrían alejarlas y al mismo tiempo de perfumar nuestras casas, tal es el caso de las hojas de laurel, el aceite de eucalipto y el aceite de menta.

Una infestación sólo puede controlarse con insecticidas y la única manera de evitar que entren a un determinado espacio es mantenerlo aséptico, pero evitar lo que las atrae y usar aquello que no soportan es una ayuda para evitar su presencia.