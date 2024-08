Al que madruga... ¿le cuesta levantarse? Arrancar el día puede ser frustrante para algunas personas a las que les cuesta trabajo despertar y salir de cama. Es por ello que hay varias recomendaciones y ejercicios que se pueden realizar para combatir el letargo inicial de los primeros minutos de la jornada.

Hacer ejercicio al despertar ayuda a dar una activación natural para que el cuerpo se recargue de energía y agilidad para afrontar las actividades que te esperan. También contribuye a provocar más hambre por la mañana y así aprovechar el desayuno como una comida fuerte y nutritiva que recupere la energía necesaria para el resto del día.

Sin embargo, no se trata de cualquier ejercicio, pues puede que aún tu cuerpo se encuentra frío debido a la etapa de descanso. Además, si no has despertado del todo, tu capacidad de percepción y sensibilidad podría estar ligeramente alterada.

Entonces, ¿cuál es el mejor ejercicio para hacer al despertar?

Lo ideal es realizar una rutina de yoga al iniciar tu jornada. Incluso, hay rutinas sencillas y tranquilas que puedes realizar desde la cama con estiramientos marcados.

De acuerdo con los maestros de yoga, hacer todos los días un ejercicio de al menos 5 minutos te permitirá comenzar el día lleno de energía y salud.

Además de despertar, este tipo de ejercicios te permitirán tener un cuerpo al que se le presente menos el dolor y la rigidez de un cuerpo que acaba de moverse de nuevo después de varias horas de letargo.

Puedes comenzar con el siguiente video, sin embargo, hay muchos creadores de contenido en YouTube para tus necesidades y preferencias.

 

