Para muchos, la actividad física es la solución a varios males corporales. Queda claro que varias partes del cuerpo se ven beneficiadas de practicar ejercicio de manera constante. Y para el intestino como órgano suele ser vital. Incluso, la falta de movimiento corporal puede ser el disparador del Síndrome del Intestino Irritable.

Estudios publicados en la revista de especialización médica BMJ han demostrado que entre las personas que se ejercitan regularmente suelen presentar síntomas más llevadores entre las molestias intestinales que aquellos que no. Si bien hay una demostración estadística de ello, aún no hay una respuesta a las razones que explicarían esto.

El Síndrome del Intestino Irritable suele ser causado por un problema de "comunicación" entre el cerebro y el intestino. La enfermedad se puede presentar con dos síntomas contrarios: constipación o diarrea. Algunos pacientes incluso presentan una combinación de las dos. Quizá en esa falta de conexión entre los dos cerebros se pueda entender la relevancia del ejercicio, pues la actividad física es esencial para el funcionamiento del órgano cerebral. Por otro lado, el ejercicio también ayuda a mejorar la microbiota presente en el intestino.

Se recomienda realizar al menos dos horas y media de ejercicio semanales para poder desinflamar el intestino y permitir que la comida se pueda digerir y absorber de forma natural.

El ejercicio ayuda a prevenir el Síndrome del Intestino Irritable y es una de las principales acciones que se señalan en el tratamiento. En jerarquía, solo después del ajuste en la dieta y la revisión psicoterapéutica de situaciones mentales. Los pacientes con constipación son los principales beneficiados por la actividad física constante.

¿Cuál es el mejor ejercicio para el intestino?

La respuesta está en ti. O al menos, eso es lo que mencionan el Dr. Levinthal de la Universidad Médica de Pittsburgh y el Dr. Constantino . Más que un tipo de ejercicio lo que importa es la constancia, por lo que queda en cada quién elegir una actividad física que pueda desempeñar periódicamente sin dejarla atrás. Y esto se debe a que una de las claves de esta enfermedad es la presencia del estrés. Esta condición empeora los malestares, por lo que muchos prefieren elegir ejercicios calmantes como caminar, practicar yoga o tai chi.

