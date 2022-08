Consejos para tener una rutina matutina sana

Las mañanas pueden ser complicadas a veces, levantarse tarde, saltarse el desayuno y salir corriendo por la puerta puede hacer que te haga sentir miserable y desmotivado. Tener una rutina saludable se trata de reducir las prisas para levantarte de buen humor y te prepare para un día productivo.

3 consejos para crear una rutina matutina saludable

1. Prepárate desde la noche anterior

Si quieres una mañana tranquila, prepárate la noche anterior. Si sientes que pierdes mucho tiempo cada mañana, busca formas de eliminar las tareas innecesarias de tu rutina mañanera.

Se pueden hacer muchas cosas antes de irse a dormir, como preparar la bolsa o la ropa, lavar los platos o doblar la ropa, y ordenar rápidamente cada habitación para que no tengas que lidiar con eso por la mañana. Eliminar estas tareas antes de dormir significa más tiempo en la mañana para tomar las cosas con calma, y no te sentirás tan apurado para hacer todo porque no tendrás tanto que hacer.

2. No pospongas tu alarma

Aunque sea extremadamente tentador presionar el botón de posponer alarma, levantarse tarde solo tendrá un efecto secundario que hará que tus mañanas se sientan apresuradas y mal preparadas.

Pulsar el botón de posponer repetidamente se convierte en un hábito en lugar de algo único, así que elige una hora para levantarte, configura la alarma y no pulses el botón de repetición. Si descubres que te despiertas cansado, crea una rutina nocturna que te haga dormir más temprano y te ayude a dormir mejor. Acostarse a tiempo significa que es más probable que duermas lo suficiente y cuando suene la alarma no será tan pesado levantarse.

3. Crea tiempo para ti

Quedarse en la cama un poco más para dormir más puede parecer algo muy cómodo, pero te deja menos tiempo por la mañana para hacer algo solo para ti.

Si te das cuenta que tus mañanas son apresuradas y solo tienes tiempo para hacer lo esencial, considera irte a dormir más temprano para poder despertarte más temprano.

Crearás un poco de tiempo extra en las mañanas solo para que hagas algo que disfrutes, podrías pasar este tiempo extra con tu familia o mascotas, hacer ejercicio, leer, escuchar un podcast o simplemente sentarse y disfrutar de tu desayuno por más tiempo.

