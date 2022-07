¡Conócelos! Estos son los alimentos que no caducan

Si planeas hacer un largo viaje o resguardarte en un búnker por unos años, en lo que se compone algo en el mundo que no te está gustado, toma en cuenta lo que te vayas a llevar para comer, pues si eliges bien te podría acompañar por siempre en tu arduo proyecto.

Así como existen alimentos de rápida caducidad como las frutas y verduras, por ejemplo, también hay otros de consumo preferente y unos más que podrían acompañar por siempre a tu alacena, dato que conviene tener en cuenta:

1. Azúcar

Tengamos un dulce arranque en nuestro conteo y es que el azúcar puede ser una eterna compañía debido a sus características. Al impedir el crecimiento bacteriano, absorbe la humedad de los alimentos y su nivel de caducidad no tiene horizonte fijo.

Sin embargo, para prolongar la vida del azúcar, es imprescindible guardarla en recipientes herméticos. Realmente es muy raro que caduque el azúcar, si se conserva adecuadamente en un sitio oscuro y es protegida de la humedad.

Toma nota: Tres trucos para reducir el consumo de azúcar en casa

2. Miel

La miel es otro alimento que debes tomar en cuenta. Debido a su elaboración con base en el néctar de las flores, la miel dura para siempre y no caduca.

La miel resulta ser un producto altamente ácido y escaso en humedad, además de que su alto contenido en azúcar impide el crecimiento bacteriano y que la proliferación de microbios en su líquido. La conservación adecuada también es base para que se mantenga fresca, por lo que se recomienda almacenarla siempre a temperatura ambiente.

3. Sal

Vámonos al otro extremo del gusto: la sal, se trata de un conservante natural que desde la antigüedad era utilizado para conservar otro tipo de alimentos, por lo que alguna vez fue hasta moneda de cambio en occidente.

La sal permite conservar alimentos como encurtidos, pescado o carne. Esto debido a que su composición química es incompatible con la vida de la mayoría de los microorganismos que pudieran afectarla para su consumo.

4. Arroz blanco

¡Hasta por 30 años puedes tener arroz guardado! Resulta que el arroz blanco puede mantener su contenido de nutrientes y sabor durante años si se almacena en recipientes libres de oxígeno. Esto debido a que su porcentaje de humedad es nulo, por lo cual no permite el crecimiento de microorganismos que lo descomponen.

Que no te pase: Ocho errores que cometes al cocinar el arroz

Y, ojo, debe ser conservado en temperaturas inferiores a 5 ºC. Sin embargo, debes tomar en cuenta que no sucede lo mismo con el arroz integral, pues puede estropearse con el tiempo, debido a los aceites naturales que contiene en su capa de salvado.

5. Vinagres y salsa de soja

La gran acidez del vinagre le dota de una vida útil para ser utilizado en el largo plazo.De hecho, el ácido acético es el principal responsable que evita que se generen hongos y bacterias en el vinagre.

Por su parte, la salsa de soja, pese a que puede llegar a perder su sabor original, no caduca nunca. También contiene elementos sazonadores que impiden el crecimiento de bacterias y hongos. Igualmente el Vinagre de manzana al ser un líquido demasiado ácido, también tiene bajas posibilidades de que bacterias u otros microorganismos se instalen y se reproduzcan.

6. Legumbres secas

Algo similar pasa con las legumbres secas. En este caso, el proceso de secado al que las legumbres son sometidas, impide la pérdida de agua y no caducan.

Aunque el paso del tiempo si puede hacer que se pongan duras, lo que obligaría a aumentar su periodo de cocción.

7. Café

¡Despierta! El café también te aguanta el tiempo. De hecho para una conservación óptima, el café que viene molido es guardado en bolsas opacas.

De esta forma puede durar meses o incluso años, entre unos dos y 20 años de duración máxima. Guárdalo lejos de la luz y de la humedad y recuerda nunca se debe almacenar en el refrigerador. Así mismo el café instantáneo y envejecido, puede tener otros usos como mascarillas o como abono para las plantas.

8. Bebidas alcohólicas

¡Salud! Las principales bebidas destiladas, con alto grado de alcohol como el vodka, ron, whisky, ginebra, tequila o el coñac, pueden almacenarse durante muchos años, siempre y cuando se mantengan herméticamente guardadas.

9. Aceite de oliva

En este caso, el aceite de oliva puede ser conservado hasta dos o tres años en un lugar seco.

10. Chocolate negro

Leíste bien, si es guardado en un sitio fresco que no dañe a su composición, este tipo de chocolate no expira. Para que no caduque debe de tener entre 70 y 75% de cacao, pues entre menos leche tenga, más larga es su duración.

Finalmente, recuerda siempre que después de hacer las compras, debemos colocar nuestros productos en lugares adecuados del hogar, poniendo a fácil alcance los alimentos con una caducidad próxima, y almacena correctamente los que pueden durar meses para su mejor conservación.

No te pierdas: La ruta del chocolate en Guadalajara

Y si encuentras en el rincón alguno de estos fieles alimentos, recuerda no desecharlos de inmediato, pues podrías estar desperdiciándolos.

CP