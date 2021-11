Con el antojo de una buena pasta veneciana

La Caneva de Andrea desde sus inicios, hace 10 años, ha sobresalido por su buena cocina y atención. Al frente está Andrea Marangón, chef que se destaca por cuidar el más mínimo detalle en su cocina veneciana que ofrece a su amplio público y que enamora al primer bocado.

Desde hace 3 años abandonó aquel pequeño local que lo hizo famoso a unos pasos de la minerva, justo frente a Volvo, para ubicarse a unas cuadras precisamente adelante de Centro Magno en un lugar con mucha iluminación, con un ladrillo que da calidez. Es un lugar fresco y agradable a la vista, de colores neutros y con una terraza que se antoja para pasar la tarde en la sobremesa.

Acudí a celebrar mi cumpleaños con mi familia (denoten que es de mis favoritos) y con gusto les platico los platillos que elegimos.

De entrada una berenjenas alla parmigiana $195 con todo y la protesta de mis hijos que no les pareció buena elección, aun así llegó este platón con 6 rebanadas fritas y acabadas al horno con una ligera capa de salsa pomodoro y con el excelente queso mozzarella fundido y con singular alegría le entraron, al principio con temor y al final con desenfreno, sabía que les encantarían. Tiernas y calientitas como para este clima que inicia, con esa suavidad que las caracteriza y la delicadeza de su gusto en donde vas encontrando capas de cada uno de sus ingredientes hasta llegar a la albahaca, son deliciosas e imperdibles.

Ordenamos 3 platillos más; spaguetti alla busera $219 es mi favorito. Es con langostinos y camarones flameados en cognac, en salsa pomodoro pelati, ajo, peperoncino (vamos pues chile de árbol quebrado) y cebolla. Tienen un sabor a ahumado único en su tipo que le da el cognac y una profundidad en el sabor inigualable. Yo siempre lo pido con tocino extra $35 porque siento que le va muy bien al platillo. Gnocci Roso $169 el favorito de mi esposa, se prepara con una salsa a base de pomodoro, vino blanco y crema (ahí el rosado), ajo y arúgula, acompañado de un puñado de camarones cortados por mitades. Muy bien logrado, de sabor no invasivo sino; delicado, quizá hasta un poco perfumado. No hay quien no pida probarlos cuando los ve. Los hijos tratan de no salirse de su zona de confort y piden lasagna bolognesa $149 es en realidad una gran porción, digna de un adolescente en crecimiento.

La preparan con su receta tradicional que lleva lo que conocemos como una bolognesa (por allá la llaman ragú) de res cocinada como es, con verduras vino tinto especias y una cocción lenta, en sus capas lleva bechamel y mozzarella. Llama la atención que en otros lados la vemos con muchísimas láminas de pasta como si fuera un pastel de layers de pasta. Aquí vi 4 capas y una era la base. Está bañada con mucha salsa pomodoro y la coronan con parmesano reggiano de primera calidad.

Si no conoces La Caneva de Andrea, ¡no has vivido la buena vida!

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

La Caneva de Andrea