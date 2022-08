¿Cómo saber si tu planta está en estado de hibernación?

Cuando llega el otoño y la temperatura cambia, muchas plantas entran en un estado "inactivo" en el que muchos creen que las plantas mueren pero en realidad se encuentran dormidas.

No solo las plantas que están en el exterior se ven afectadas por el clima frío, también las de interior porque ellas notan que las horas luz disminuyen. El tema es que muchas plantas pierden las hojas para evitar las pérdidas de agua y por tanto es difícil saber si están muertas o vivas.

UNSPLASH/Sharanya Dilip

Tan solo revisando algunos aspectos de tu planta, podrás saber si esta se encuentra en hibernación:

1. La corteza

La prueba se hace rascando levemente con un cuchillo la corteza de una rama, si la superficie está verde y húmeda significa que la planta sigue viva. Por el contrario, si estuviera muerta se vería una superficie de color marrón y no sería tan sencillo remover la corteza.

Se recomienda intentarlo con varias ramas ya que puede ser común que alguna se seque por malos cuidados.

2. Las ramas

Se debe elegir una rama del diámetro de un lápiz aproximadamente y doblarla con cuidado, si la planta se encontrara muerta, esta rama se rompería en seguida.

UNSPLASH/Proscilla Du Preez

3. Las raíces

Una planta que está hibernando tiene las raíces sanas, a pesar de que las hojas estén marchitas.

Con tan solo revisar los 2 aspectos anteriores, se puede deducir si tu planta está muerta. Pero no está de más comprobar sacando la planta de la maceta e inspeccionar las raíces, si las raíces se ven blancas y brillantes (por la humedad), eso es buena señal ya que mientras las raíces siguen su curso la planta se mantiene latente.

No te pierdas: Plantas repelentes para mantener tu hogar limpio de insectos

De cualquier manera, se debe revisar la raíz principal, si esta se encuentra en mejor estado que las demás, es algo muy positivo, ya que se puede hacer una última lucha retirando las raíces muertas para plantarla de nuevo.

Si notaste que tu planta sigue viva y está en estado inactivo, recuerda no regarla tan a menudo como si no estuviera hibernando. Puedes regarla una vez al mes, y para ello puedes tocar la tierra, y si notas que hay humedad, no la riegues.

UNSPLASH/Akshar

También puedes recortar las hojas y ramas que están secas, para favorecer el crecimiento de las nuevas ramas.

AD