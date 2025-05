¿Cómo es una persona tóxica y cuáles son sus frases más comunes?

Una persona tóxica es alguien que, de manera constante y repetida, afecta negativamente el bienestar emocional, mental o incluso físico de las personas que la rodean.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial, este tipo de comportamiento puede manifestarse en relaciones personales, familiares, laborales o sociales, y no siempre es fácil de identificar al principio, porque puede estar disfrazado de "preocupación", "crítica constructiva" o incluso cariño.

Características comunes de una persona tóxica, según Chat GPT:

Manipulación emocional: Juega con la culpa o el miedo para controlar.

Victimismo constante: Siempre es la víctima, sin asumir responsabilidad.

Crítica destructiva: Señala errores, minimiza logros y hace sentir inferior.

Celos o envidia: Le molesta el éxito o la felicidad ajena.

Control excesivo: Quieren tomar decisiones por los demás.

Negatividad permanente: Siempre encuentra lo malo en todo.

Gaslighting (luz de gas): Hace que otros duden de su percepción o memoria.

Frases comunes de personas tóxicas:

Manipuladoras:

"Si de verdad me quisieras, harías lo que te pido."

"Nadie más va a quererte como yo."

"Siempre tienes que arruinarlo todo."

Victimistas:

"Yo siempre soy el que sale perdiendo."

"Todo me pasa a mí."

"Claro, como tú todo lo haces bien, ¿no?"

Controladoras:

"No me gusta que hables con esa persona, no es buena para ti."

"Haz lo que quieras, pero no te quejes después."

Te puede interesar: ESTOS son los alimentos que NO debes guardar en papel aluminio

Despreciativas o sarcásticas:

"Qué bueno que por fin hiciste algo bien."

"No sé cómo alguien como tú consiguió ese trabajo."

"Eso no es para gente como tú."

Negativas:

"¿Para qué lo intentas si igual no vas a poder?"

"No te emociones tanto, seguro no va a salir bien."

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV