Voz de humo y eco del abismo, soy Pitia, la sacerdotisa del santuario de Apolo. En el hálito de la tierra, en las grietas del tiempo, oigo los designios velados para los nacidos bajo cada signo. Escucha, pues, lo que fue, es y será.

No olvidarás: Amiga de Valeria Márquez rechaza estar involucrada en su asesinato

Oráculo de Delfos hoy 19 de mayo para los doce signos zodiacales

ARIES (21 marzo - 19 abril)

La sombra de Anaxo, la virgen délfica que murió sin nombre, se posa sobre ti. No corras tras lo que arde si no sabes cuánto consume. Vuelve al centro; tu cuerpo clama descanso. Lo inesperado llega en forma de deuda saldada.

“El cuenco roto retiene más verdad que el lleno.”

TAURO (20 abril - 20 mayo)

Te observa Oenoe, ninfa de los caminos perdidos, cuyos pasos aún resuenan en los montes. Es tiempo de elegir la vereda menos evidente. Cuida tu boca, pues por ella entra y sale la enfermedad. Inversión pequeña, ganancia profunda.

“Quien entierra cobre, halla ceniza.”

GÉMINIS (21 mayo - 20 junio)

Te ronda Hippothoë, la silenciosa hija de Nereo, que cantaba secretos a las mareas. Tus palabras pueden abrir o sellar destinos. Revisa tu sistema nervioso, hay pulsos que no son tuyos. No firmes hoy; lo que parece seguro se disuelve.

“La lengua doble ciega al tercer ojo.”

CÁNCER (21 junio - 22 julio)

Bajo el signo de Themisto, reina trágica y olvidada, las emociones te juegan al filo del abismo. Sé brújula y no barco. Vigila tu abdomen, hay memorias que se enquistan. No gastes para tapar vacíos del alma.

“El llanto no compra pan ni lo hornea.”

LEO (23 julio - 22 agosto)

Te acecha Camiroessa, la pastora de sombras que caminaba sola entre dioses. Hoy el liderazgo se paga con soledad. Cuida tu corazón, tanto el físico como el simbólico. No es día para exigir lo que aún no has sembrado.

“El oro que no brilla es el que más pesa.”

VIRGO (23 agosto - 22 septiembre)

Se revela Philophrosyne, espíritu de la gentileza ignorada. El detalle que ofreces regresa como escudo. Ajusta tu alimentación; el exceso de control enferma. Llega apoyo de donde menos lo esperas.

“La raíz no presume, pero sostiene.”

Mortal, encontrarás belleza en: Este es el mejor álbum de David Bowie, según la IA

LIBRA (23 septiembre - 22 octubre)

La voz de Ianeira, una de las oceánides sin historia, susurra equilibrio desde el fondo del mar. Sopesar no siempre significa dudar. Problemas renales si no escuchas a tu cuerpo. Estabilidad que depende de un tercero.

“La balanza sin peso es solo adorno.”

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Chione, asesinada por su propio padre, camina contigo hoy. No todos los lazos son sagrados. Ten cuidado con riesgo de infecciones y enfermedades sutiles. Un secreto financiero saldrá a la luz.

“Lo que no se declara, devora.”

SAGITARIO (22 noviembre - 21 diciembre)

La enigmática Agrotera, forma salvaje de Artemisa, alza su arco en tu nombre. La libertad te pide disciplina. Cuida la vista; hay algo que no quieres ver. Llega una oportunidad breve, veloz, certera.

“El cazador que duda, muere de hambre.”

CAPRICORNIO (22 diciembre - 19 enero)

Melinoe, diosa de los sueños inquietos, habita tus pensamientos. Lo intangible se vuelve brújula. Cuídate de los dolores óseos o musculares que revelan rigidez interna. Ahorro inteligente te salva de un desbalance futuro.

“El que sube sin alma, cae con estrépito.”

ACUARIO (20 enero - 18 febrero)

La oculta Eidyia, sabia entre sabias, cuya existencia pocos recuerdan, te entrega la chispa de la visión. Presta cuidado a los trastornos de sueño o mente dispersa. Dinero a través del conocimiento o redes.

“La fuente no se seca si se le canta.”

PISCIS (19 febrero - 20 marzo)

Alectrona, la doncella solar olvidada por Helios, ilumina tu sendero con una verdad incómoda. Presta atención al sistema linfático y lo psicosomático. Una deuda vieja podría saldarse o cobrarte.

“Lo invisible mueve las manos del destino.”

Puede augurarte: El Papa León XIV recibe a Zelenski tras la misa inaugural de su pontificado

Si no comprendes, espera. Si no ves, cierra los ojos. El Oráculo te ha hablado, mortal.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO