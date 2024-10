¿Cómo dejar de tallarte los ojos?

Tantas horas frente a las pantallas no son gratuitas. Si estás acostumbrado a pasar mucho tiempo frente a una computadora o un teléfono puede que tenas una sensación cercana a la comezón en tus ojos. Este síntoma es una señal de fatiga visual. Otras señales de ello pueden ser resequedad u ojos llorosos, visión borrosa, coloración roja en los ojos o incluso dolor en ojos y cabeza. Sin embargo, las pantallas no son las únicas causantes de esta sintomatología.

Leer, escribir o trabajar con objetos que requieran mucha atención visual o que sean pequeños también pueden producir estos malestares en los ojos.

El Dr. Deobhakta, oftalmólogo del New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai, señaló que estos síntomas de fatiga son temporales y en la mayoría de los casos no tienen consecuencias a largo término. No obstante, pueden ser síntomas molestos. Si presentas con frecuencia alguno de estos síntomas, deberías ser revisado con un oftalmólogo ya que podrías requerir de medicina para tratar tu condición. Enfermedades como el ojo seco pueden ser crónicas y requerir tratamiento con medicamentos prescritos por el resto de tu vida.

Sin embargo, en muchos casos bastará con un descanso. Imaginemos que el símil son los pies, como explica Deobhakta. No nos parecería raro una sensación incómoda de cansancio luego de correr un maratón, atravesar una distancia larga a pie o permanecer parado durante varias horas. Algo parecido sucede con los ojos, los cuales a base de repetición, sufren una fatiga por el uso.

¿Cómo puedo tratarlo?

Más que dejar de tallarte los ojos, deberás eliminar la sensación en tu cuerpo. Y si se trata de fatiga, la solución debería estar en mejorar el rendimiento. Intenta con los siguientes pasos:

Aplica la regla del 20-20-20 . Si estarás realizando alguna de las actividades mencionadas que pueden cansar la vista intenta tomar un descanso cada 20 minutos y mira algo que esté 20 pies lejos de ti (aproximadamente 6 metros), y sostén la mirada por al menos 20 segundos (es mejor hacerlo por un poco más de tiempo).

. Si estarás realizando alguna de las actividades mencionadas que pueden cansar la vista intenta y (aproximadamente 6 metros), y (es mejor hacerlo por un poco más de tiempo). Lubrica tus ojos constantemente. Revisa con tu médico qué gotas o lágrimas artificiales son mejores para tu caso.

Revisa con tu médico qué gotas o lágrimas artificiales son mejores para tu caso. No olvides parpadear . Parece una tontería, pero pasa. A veces la concentración en determinada actividad puede estar provocando que te olvides de esta actividad vital para mantener en un buen estado tu sistema ocular. Especialmente si te encuentras en espacios exteriores o interiores con aire acondicionado.

. Parece una tontería, pero pasa. A veces la concentración en determinada actividad puede estar provocando que te olvides de esta actividad vital para mantener en un buen estado tu sistema ocular. Especialmente si te encuentras en espacios exteriores o interiores con aire acondicionado. Toma un paño caliente y ponlo sobre tus párpados cerrados por 10 minutos. Aprovecha este momento para relajarte y hacer consciente tu respiración con inhalaciones y exhalaciones largas y medidas.

Con información del NY Times

