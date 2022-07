Cinco restaurantes de Jalisco que son reconocidos internacionalmente

Jalisco cuenta con una gran oferta culinaria, la cual ha sido base de inspiración para reconocidos chefs, quienes han llevado esta cocina a las grandes ligas, por lo que hoy te compartimos algunos restaurantes donde te podrás deleitar con una innovadora mixología, disfrutar de platillos a base de ingredientes locales o saborear platos fusión en algunos de los mejores restaurantes del estado, ganadores de importantes premios a nivel mundial como los Traveler´s Choice o los Latin American 50 Best Restaurants.

JARDÍN NEBULOSA

La revista Food & Travel nominó en el 2019 a Jardín Nebulosa, en el Pueblo Mágico de San Sebastián del Oeste, en la categoría de “Mejor Chef revelación” a Alex Gómez, quien ha desarrollado un estilo culinario basado en los ingredientes que se producen en esa región de la Sierra Madre Occidental.

El 31 de diciembre de 2017 abrió sus puertas con un menú con platillos tan auténticos como crema de huitlacoche, puré de guayaba o gravy de arrayán, mismos que van cambiando según la temporada.

El próximo menú del restaurante incluirá, entre otros platillos, menudo de hongos con jitomates tatemados, huesos de ternera y hierbabuena en una costra de maíz azul deshidratado.

En su joven vida, Jardín Nebulosa ha recibido los premios “Espíritu a la Excelencia Turística” por el Grupo Excelencias y el “Outstanding Culinary and Travel Experience” en The Taste Awards.

Dónde: Gral Aguirre # 110, Centro, 46990 San Sebastián del Oeste, Jal.

https://jardinnebulosa.com/

LA DOCENA

Galardonado como “One to Watch de Latin America´s 50 Best Restaurant y Glenmorigie” en 2017, La Docena cuenta con una cómoda terraza para disfrutar de música y sorprenderse con su menú, ideal para una buena ronda de tragos mientras llenas tu mesa con su gran variedad de platillos.

En su comienzo, La Docena ofrecía po’boys, hamburguesas y ostiones presentados de distintas maneras. Pero de un tiempo para acá, el chef Tomás Bermúdez agregó especiales y platillos de temporada. Mariscos, carnes, pescados, no hay proteína que no se doblegue a su buen gusto y sazón. Se recomienda probar el irresistible ostión con toro. No por nada es el no. 40 de la lista Latin American 50 Best Restaurants.

Dónde: São Paulo 1491, Providencia.

Instagram: @ladocenaoysterbar

ICÚ, CAUTIVANTE INNOVACIÓN

Icú, cocina de México, surge de la mancuerna amistosa y creativa de los chefs Mauricio Leal y Josúe Benitez, quienes fundaron el restaurante en diciembre de 2017 en Puerto Vallarta. Unos años después obtuvieron el premio a “Mejor Restaurante Nuevo de México”, por Food Travel Readers Awards 2019 y a su nominación a los Traveler´s Choice 2020 de Trip Advisor.

Ellos definen el estilo del restaurante como un “proyecto arquitectónico íntimo” que ofrece un encuentro cercano con los platillos y los chefs en un servicio muy individualizado.

El restaurante propone un menú degustación de 5 a 9 tiempos y un menú cambiante cada tres meses. Para los chefs es muy importante involucrar recetas tradicionales de la comida mexicana, apoyado en productos locales.

Algunos de sus platillos más célebres son el cordero en costra de chiles en salsa de vino y mole. Tamal de marlín ahumado en salsa de jitomate y chipotle con queso y crema de rancho, así como el pescado con chorizo en salsa de ostión.

Dónde: Francisco Medina Ascencio 2550, Puerto Vallarta, Jalisco.

http://www.restauranteicu.com

VENENO

En el marco del décimo segundo aniversario de los Restaurant & Bar Design Awards, el restaurante mexicano Veneno, con sede en Guadalajara, Jalisco, fue condecorado con el premio a “Mejor Diseño de América”, así como en la categoría “Mejor Techo” de los reconocidos premios Restaurant & Bar Design Awards 2020, donde participaron más de 100 países. Su plafón fue creado por los hermanos Mauricio y Sebastián Lara, y está inspirado en el sitio arqueológico de Paquimé, Chihuahua. Detrás de su moderna propuesta arquitectónica se encuentra el trabajo de Monteon Arquitectos Asociados y Pragma Estudio.

Cuenta con una propuesta innovadora en mixología donde destacan los cócteles clover lover, perro veneno y rabit, mientras que su oferta gastronómica, liderada por el chef Cadena, destaca por sus sabores de la cocina tapatía con platillos como lonche de cangrejo, chorizo de camarón o pato colgado.

Dónde: Av. Américas #1254 Int. P1-A5 Col. Country Club. Guadalajara, Jalisco

http://venenorestaurante.com/

