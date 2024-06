Las cerezas son las favoritas para los almuerzos, meriendas y postres de verano. Pequeñas, carnosas y de color rojo vibrante, su frescura y buen sabor son sus características más palpables. Sin embargo, las cerezas también son altas en nutrientes, antioxidantes y compuestos bioactivos necesarios para una dieta equilibrada. Son ricas en vitaminas como la A, B1, B2, B3, B6, B9, C y E, además de contener los principales azúcares simples (como la fructuosa, glucosa y sacarosa) que aportan una rápida fuente de energía para el cuerpo. Este fruto también es una fuente de hidratos de carbono que, sumado a las características y propiedades antes mencionadas, lo convierten en un snack ideal.

Aunque las cerezas son dulces, en realidad su contenido calórico es moderado, por lo que el aumento de peso no es una preocupación cuando su consumo no es excesivo. Esto implica que, contrario a las creencias, las personas con diabetes sí pueden incluir cerezas a su dieta , puesto que no implican un riesgo perjudicial. El portal Medical News Today indica que las frutas deben formar parte de la dieta de una persona con diabetes. Se deben incluir cinco porciones de frutas y verduras diarias a la dieta diaria, según recomendaciones de Diabetes UK. En el caso de las cerezas, una porción equivale a 14 cerezas. Además, Mayo Clinic destaca que comer cerezas puede estar asociado con un menor riesgo de ataques de gota.

La lista de beneficios todavía no concluye, ya que, en adición, las cerezas tienen un alto contenido en antioxidantes, en especial las antocianinas que también son antiinflamatorias. Con estos compuestos, la salud cardiovascular se ve mejorada porque influyen en el correcto funcionamiento de los vasos sanguíneos, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardiacas. La melatonina de las cerezas ayuda a combatir el insomnio, pues esta hormona se encarga de regular los ciclos de sueño-vigilia. Aunque la lista de beneficios es larga, la realidad es que no todas las personas deben consumir cerezas.

¿Quiénes no pueden consumir cerezas?



Entre las principales razones para evitar el consumo de cerezas se encuentra la alergia a la proteína LTP . Las personas con alergia a esta proteína, presente en alimentos de origen vegetal y frutas, pueden experimentar síntomas como picazón, hinchazón, dificultades respiratorias o incluso shock anafiláctico al consumir cerezas. Esta alergia puede ser particularmente grave y requiere evitar el consumo de cerezas y otros alimentos que contengan LTP.

Además, las cerezas no están recomendadas para personas con insuficiencia hepática o renal. Estos pacientes deben reducir la ingesta de potasio, y dado que las cerezas contienen cantidades elevadas de este mineral, su consumo debe ser limitado. El exceso de potasio puede ser perjudicial para aquellos con función renal o hepática comprometida, ya que sus cuerpos no pueden procesar eficientemente este mineral.

Finalmente, las personas con problemas digestivos deben tener precaución al consumir cerezas. Contienen un compuesto llamado sorbitol, que puede causar malestar estomacal y diarrea si se consumen en exceso.

Además, aquellos con alergia al látex pueden experimentar reacciones alérgicas a las cerezas, ya que contienen proteínas similares al látex. Según la nutricionista Raquel Arranz, estas reacciones pueden incluir síntomas como hinchazón y problemas respiratorios, por lo que es importante que estas personas eviten el consumo de cerezas.

