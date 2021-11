Body positive: enamórate de ti primero

Aunque creamos que este movimiento es nuevo es importante saber que tiene su origen en 1967 con una campaña en contra de la discriminación de las personas obesas.

Pero ser body positive no solo se trata de no discriminar, sino de aceptar y amar nuestro cuerpo en la forma que este tengas.

No es exclusivo de las personas con curvas, significa amar todas las partes que componen tu ser y como es él.

Si bien ha sido malentendido por algunas personas que piensan que se trata de promover la obesidad y una vida no saludable, es totalmente lo contrario, únicamente intenta que no sientas vergüenza de lo que tú eres no incita a nadie a tener malos hábitos alimenticios o el sedentarismo.

UNSPLAHS/BILLIE BODY BRAND

Con este movimiento se trata de darle voz a todos los cuerpos y a todas las identidades, nos invita a sentirnos orgullosos de la forma que tenemos y nos exhorta a vestirlo como nosotros nos sintamos cómodos, no limitarnos a lo que nos ofrecen.

En el universo del body positive caben todas las formas y siluetas, ya que solo se refiere a querer, apreciar y sentir respeto por el cuerpo que habitas y la piel que te representa, no se limita a decirte que tienes que conformarte con algo, sino que lo puede cambiar, pero desde un lugar de amor, sin sentir odio por ti mismo y querer modificarte porque así lo demanda el momento actual, te invita a generar hábitos sanos de salud mental y a hacerte responsable de las decisiones que tomas por tu cuerpo.

En este movimiento hay mucha gente involucrada y existen muchas plataformas en las que te puedes informar más al respecto, podcast, videoblogs incluso en tiktok existen cuentan de personajes totalmente inmersos en el movimiento body positive.

UNSPLASH/VONECIA CARSWELL

Recuerda que tal cual ya lo hemos escuchado muchas veces, si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar, no está mal hacer un cumplido, lo que no se puede es tratar de entrometerte en un cuerpo que no te pertenece porque en realidad nunca sabemos que es lo que está viviendo.

VN