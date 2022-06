La planeación de una boda puede ser un proceso complicado que represente mucho estrés para los futuros esposos, y qué mejor que el gran día para relajarse y disfrutar al máximo del inicio de esta nueva y emocionante etapa.

Éstos son algunos tips para que las novias puedan disfrutar al máximo de su boda.

1. Ejercicio

Haz ejercicio la semana previa a la boda. Alguna actividad no muy extrema y que no te quite demasiado tiempo de los preparativos, ayudará a desconectarte y liberar tensiones.

2. Adiós celular

Apagar el celular todo el día de tu boda y dejarlo encargado con alguien de confianza es una gran opción para disfrutar al máximo y en vivo de esta fecha tan especial.

3. Zapatos cómodos

Un punto importante a la hora de elegir el outfit nupcial es optar por un par de zapatos que, además de adaptarse al estilo del vestido de novia y sean de tu gusto, sean lo suficientemente cómodos como para caminar al altar con estilo. Recuerda que en muchos casos, los zapatos ni siquiera se ven debajo del largo vestido.

4. Duerme bien

Quizás suene como una tarea casi imposible dormir 8 horas antes del gran día, pero es imprescindible llegar bien descansada a tu boda para poder disfrutarla al máximo.

5. Cuidado con el alcohol

Procura no excederte con el alcohol el día de tu boda. Suena difícil no emocionarse y “brindar de más” en una de las fiestas más grandes e importantes de tu vida, pero excederse con el alcohol podría arruinar la noche y hacer que olvides una noche tan especial.

