Amazon sin duda está posicionada como una de las plataformas de venta en línea preferidas en el mundo entero. Especialmente a partir de la pandemia, las compras online se han convertido en la opción preferida por muchos para adquirir toda clase de artículos sin necesidad de salir de casa, y en especial para obtener mercancía tan demandada que es difícil conseguir en las tiendas físicas. Tal es el caso de cosméticos como la máscara para pestañas Maybelline Lash Sensational Sky High, que se volvió bastante popular en redes sociales este 2021 y rápidamente fue sold out en tiendas de belleza. Actualmente es casi imposible conseguirla en tiendas, pero en Amazon se sitúa como uno de los productos más vendidos de la plataforma y un producto que sí o sí tienen en sus cosmetiqueras las amantes del maquillaje. Éstos son los productos de belleza más vendidos en Amazon.

1. Maybelline Lash Sensational Sky High

La máscara para pestañas Sky High de Maybelline fue sin duda uno de los productos de belleza preferidos por las amantes del maquillaje este año. Después de su lanzamiento, infinidad de tiktokers y creadoras de contenido enfocado en belleza se encargaron de convertirlo en un producto viral que estuvo en boca de todos, lo que ocasionó que rápidamente se agotara en tiendas físicas. Su empaque está claramente inspirado en el rímel Lash Paradise de L'Oréal y en el ya clásico Better Than Sex de la marca Too Faced, otras dos máscaras de pestañas de buena reputación.

El rímel Sky High de Maybelline fue sin duda uno de los productos de belleza preferidos por las amantes del maquillaje este 2021. AMAZON

2. Maybelline Superstay Matte Ink

En esta llamada "nueva normalidad" en la que el cubrebocas se convirtió en un accesorio cotidiano en pro de la salud, resulta complicado elegir un labial que pueda sobrevivir durante horas sin verse arruinado. La línea "Superstay" de la marca de cosméticos de farmacia Maybelline cuenta con varios productos de belleza famosos por su duración, pero el que ha resaltado y actualmente figura como uno de los cosméticos más vendidos en la plataforma es el labial de esta línea, específicamente en su tono rojo "Pioneer". Su duración es tan larga que es complicado retirarlo sin la ayuda de desmaquillante. Un gran aliado para aquellas fanáticas de los labios rojos.

El labial Superstay Matte Ink de Maybelline destaca por su larga duración y es uno de los productos de belleza más solicitados en Amazon. AMAZON

3. Maybelline Fit Me Polvo Matte

Otro best seller de Maybelline y de Amazon en general. El maquillaje en polvo Fit Me promete una piel Matte sin brillo y un efecto anti envejecimiento, ideal para pieles de mixta a grasa.

AMAZON

Nyx Epic Ink Liner

Cuando hablamos de delineadores para ojos cada quien tiene su preferido. Desde las clásicas que optan por lápices hasta las expertas que prefieren el estilo pincel para lograr un delineado de ensueño. Epic Ink Liner de la marca Nyx es un plumón de punta fina y tinta a prueba de agua que facilita el delineado y se ha convertido en el favorito de aquellos que realizan sus compras de belleza en Internet.

AMAZON

Maybelline Tattoo Brow

El último integrante de este listado nos comprueba una vez más que Maybelline es una de las marcas de belleza preferidas para comprar en línea. La pomada para cejas Tattoo Brow está además catalogada como "Amazon Choice", un sello de garantía que da la plataforma a sus productos estrella.

AMAZON

MR