Aveo 2024 apuesta por la seguridad

Desde hace un par de semanas sabíamos sobre la futura llegada del Chevrolet Aveo 2024, un modelo de volumen que se colocará como el vehículo de acceso al portafolio de la marca, en donde encontramos una categoría más que competida.

El inicio de ventas sigue pendiente, pero la firma del corbatín nos dejó ver más de cerca a este vehículo que, dicho sea de paso, se venderá en carrocerías sedán y hatchback, con una serie de elementos que lo colocan como una opción interesante.

Se confirma lo que se sabía, con un diseño que pretende ser más jovial, aunque con trazos rectos en varios flancos del vehículo, dando una sensación más generalista, algo esperado para el segmento donde competirá.

Las luces principales serán de halógeno, pero las luces diurnas serán de LED, además de contar con rines de aluminio de hasta 15 pulgadas, una paleta de colores más propositiva y hasta paquetes de accesorios para equipar a este producto.

La cabina contará con vestiduras de tela y un entorno que parece moderno y minimalista, en donde se puede encontrar una pantalla central de hasta ocho pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Por otra parte, las amenidades pueden llegar a ofrecer: sensores de reversa, climatización automática, mandos eléctricos, controle en el volante, etc.

La seguridad es una de las virtudes de este nuevo Aveo 2024, pues Chevrolet anuncia que todas las versiones contarán con seis bolsas de aire, así como frenos ABS y discos en las cuatro ruedas, pudiendo llegar a encontrar cámara de reversa, control electrónico de estabilidad y monitor de presión de neumáticos.

El tren motor sólo tendrá un propulsor elegible, siendo un bloque de 1.5 litros de aspiración natural el encargado de mover al vehículo, con 98 caballos de fuerza y 106 lb-pie de par, siempre con tracción delantera y con caja manual de seis velocidades o automática CVT.

Chevrolet no ofreció más detalles de este producto que debería comenzar a venderse en breve, aunque por ahora sin precios para las versiones que se colocarán de esta forma: LS Manual HB (flotillas); LT Manual HB; LT Plus HB; LS Manual Sedán; LT Manual Sedán y LT Plus Sedán.

César Cerda/CDMX