Los motores se están haciendo cada vez más pequeños y uno de los que sin duda se va a extrañar es el V8 de Mopar. Este motor tenía el desempeño y sonido americano (también consumo) y daba vida a muchos vehículos de Stellantis, incluyendo Jeep y Ram. En lugar del V8, ahora está un seis cilindros en línea (I6) que se conoce como Hurricane. Dos cilindros menos y de cerca de la mitad de desplazamiento, sólo tres litros. Pero hay doble turbocargador, y puede generar 540 caballos de fuerza. Esta es la máquina que Ram utiliza en la versión RHO, la pickup más capaz como todo terreno dentro de su gama de 1500, después de la TRX.

La RHO tiene una suspensión muy similar a la TRX, pero con la ventaja de que es más ligera. Es más ancha que una 1500, por lo que la carrocería ha tenido que ser modificada, lo mismo que la parrilla y calaveras. La presentación y prueba de manejo se llevó a cabo en una mina de grava convertida en parque para off-road. Los caminos estaban diseñados para probar al máximo y en diferentes condiciones a la Ram, incluyendo terracerías de velocidad relativamente alta, lugares con arena y tres puntos en donde la Ram se levantaba al vuelo por unos cuántos metros.

Las pruebas estuvieron evidentemente diseñadas por los ingenieros para mostrar las capacidades de la RHO, pero sin pasarnos. Aun así, en estas condiciones luce claramente lo que puede hacer la suspensión y lo lejos que está un usuario común de hacerle algún daño. Es una suspensión de carrera larga, con amortiguadores que se ajustan continuamente, brazos de control delanteros y traseros de aluminio forjado, neumáticos de Goodyear de 35” y rines de 18 pulgadas.

Suspensión capaz

El recorrido de la suspensión es una de las grandes diferencias sobre cualquier otra Ram 1500. En la parte trasera es de 40% más y, si bien durante la prueba el recorrido de la suspensión se aprovechó al máximo de nuestras capacidades, en ningún momento golpeó o se llegó cerca de hacer un daño permanente a la RHO.

En carretera la sensación es más suave de lo que se pudiera pensar. Y es que la calibración de todo terreno tipo “Baja”, ayuda para lidiar con cualquier obstáculo en el camino. Algo que llamó la atención es lo silencioso del rodado. Sólo en curvas salen a relucir los gajos con el sonido característico de estos neumáticos.

Es entendible que el cambio de un V8 a un I6 es lo que más dudas generan y sí, sí hay diferencia, sobre todo si se compara con la extinta TRX. Los estadounidenses dicen “there’s no replacement for displacement”, es decir, “no hay reemplazo para el desplazamiento”. Y tienen razón. Aquí no está la respuesta inmediata del acelerador, con el que sentías que brincó mucho antes de que puedas pisar a fondo. Con el Hurricane la respuesta tiene un pequeño retardo y hay que considerarlo. Tampoco está el ruido del V8. Pero aun así, acelera de 0 a 96 km/h en sólo 4.6 segundos (la TRX lo hacía en 4.5, así que el luto pasará muy rápido).

En México, su precio se estima por los 2.2 millones de pesos y estará disponible para preordenar este mes de noviembre.

Alberto Bortoni/Detroit