Como cada año, en Semana Santa las puertas del centro de exhibiciones Javitz se abren para mostrar al público neoyorquino las novedades del mundo del automóvil. Este no fue excepción, pero sí se vio un dominio de un país, más aún, de una marca, no tan usual.

Empezó con la entrega de premios de los World Car Awards, el más prestigioso de la industria y en él Stella Li, vice presidente ejecutiva de BYD, recibió el premio de Personaje del Año justo antes de ver el Dolphin MINI ganar en la categoría de Auto Urbano.

Luego, la VW ID Buzz se llevó el premio al Mejor Diseño. El Hyundai Inster ganó en la categoría de Mejor Eléctrico. El Porche 911 Carrera GTS, la Auto de gran desempeño y la Volvo EX90 triunfó en la de Auto de Lujo.

Pero el Auto del Año, el premio más importante, se fue para el Kia EV3, un hatchback eléctrico con buenas posibilidades de llegar a nuestro país en un futuro cercano.

VW ID Buzz. El modelo se llevó el premio al Mejor Diseño. CORTESÍA

Poco después Kia mostró el EV4, un sedán con líneas que generan controversia, también movido por electricidad, importante para Estados Unidos pero no para nosotros, ya que no hay planes en la marca para traerlo. El que sí vendrá, de hecho se fabricará en México, también se vio ahí públicamente por primera vez: el K4 Hatchback. Sus formas obviamente recuerdan las de su hermano sedán, con ángulos marcados y las calaveras unidas en forma de “U”. Deberá llegar en septiembre próximo con los mismos motores 1.6 y 2.0 que usa el sedán, al igual que la caja automática de ocho cambios.

Hyundai también mostró por primera vez la nueva Palisade, que ahora asume formas que recuerdan la estéticamente radical Santa Fe, con faros y calaveras de leds, que están justo al ras de la carrocería, dejando la sensación de que están impresas en dos dimensiones.

Subaru presentó la nueva Outback que, para mantener la costumbre de la marca, no resulta particularmente agradable a la vista, aunque sabemos de las virtudes y capacidades del vehículo, históricamente hablando. Ya no parece guayín, ahora es más cercana a una SUV. Afortunadamente, lo raro del exterior se compensa con un interior bien diseñado, lógico y con botones físicos, no solo pantallas, que también las tiene.

Y esto fue todo. Pese a cumplir ahora 125 años de existencia, el salón de Nueva York no tuvo mucho nuevo que mostrar y de lo que vimos, fue Corea del Sur quien dominó, en especial la marca Kia.

Sergio Oliveira/Nueva York