Hasta ahora los mexicanos conocieron a Changan como parte de Motornation, esta empresa que se define como “incubadora de marcas”. Pero eso va a cambiar en este primer semestre. Y no es todo, vendrán también otras tres marcas, para solidificar su independencia y presencia en el mercado mexicano.

Para conocer a buena parte de sus marcas y gama, la marca nos invitó a Chengdu, donde vimos la presentación de un impresionante todoterreno, el Deepal G318, que tendrá motorizaciones eléctricas, PHEV, de rango extendido y de gasolina. Tanta confianza tiene en su nuevo producto, que no sólo lo ve como rival de la también china Tank, pero de Toyota Land Cruiser. Deepal es una de las marcas de Changan que llegará a México este año, probablemente en el último trimestre.

De ahí fuimos en un tren rápido a Chongqing, una ciudad de cerca de 32 millones de habitantes, donde Changan tiene su cuartel general, plantas y uno de sus centros de desarrollo. Fue ahí donde pudimos ver el nivel de automación de la producción de Changan, que en esa fábrica llega a impresionantes 92% por ciento. La marca tiene 72 mil empleados en 63 países (incluso en Estados Unidos) y vendió más de 960 mil vehículos en su país el año pasado, quedando en quinto lugar.



Lujo y combustibles alternos

Dentro de la misma marcas Changan, tuvimos la oportunidad de manejar la pickup Hunter con tecnología de rango extendido, es decir, propulsada por un motor eléctrico que a su vez es recargado por uno de gasolina. Es la pickup de funcionamiento más suave que he manejado a la fecha, aunque seguramente esto cambiará el día que maneje una 100% eléctrica.

Otra marca que llegará a México es Nevo, que produce vehículos de entrada a los premium. Entre sus autos pudimos ver, subir y manejar un poco. Uno de los más impresionantes, que pudimos ver y subir, es el E07, que con sólo presionar un botón se transforma de auto en pickup. Pero de esa marca nos impresionó más el manejo del sedán A07, con tecnología de rango extendido, gran diseño, espacio y acabados.

La cereza del pastel, sin embargo, es la marca premium del grupo, llamada Avatr (se pronuncia Avatar). Con vehículos de diseño moderno, magníficos acabados y tecnología como, por ejemplo, las puertas que se abren al presionar un botón o se cierran con pisar el pedal del freno, el Avatr 11 que condujimos muestra el aplomo de los grandes, una magnífica capacidad de aceleración, mucho equipo y seguridad. Avatr produce vehículos eléctricos y su rival directo es, naturalmente, Tesla.

Hay una marca más, que ya está en México: Uni. Con la Uni-K, que ha tenido un éxito arrollador en México, tanto que no pueden mandar todas las que el mercado pide, ya tenemos una “probadita” de lo que puede ofrecer la marca y seguramente la llegada de su hermana menor, la Uni-T, sellará el romance. Changan, ya vimos, no es sólo una marca. Y lo que pudimos ver y probar no es perfecto, claro, pero nos gustó. Y mucho.

Sergio Oliveira/ Chongqing, China

CT