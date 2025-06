Audi Q6 e-Tron: ¿Ser premium es suficiente?

Dejemos algo en claro desde el principio: el Audi Q6 e-Tron es un magnífico producto. Es rápido, bien hecho, con grandes acabados y equipo. Claro, también está el prestigio de la marca alemana, la sensación de superioridad que sientes al llegar en algún lugar con un Audi. El detalle es que, cuando se trata de un auto eléctrico, esto puede no ser suficiente.

La (todos en México le dirán “camioneta” a este crossover, seamos honestos) Q6 e-Tron es hija de una confusión en la que Audi se metió solita, cuando decidió que todos sus vehículos eléctricos tendrían números pares, para luego arrepentirse debido a la reacción de clientes y distribuidores. En realidad, esta es una Q5 eléctrica y no hay nada de malo en esto, sólo no se espere el tamaño de una Q6. De hecho, el espacio no es una de sus mayores virtudes.

La versión S-Line que probamos tiene una potencia equivalente a 390 caballos de fuerza y en números oficiales, llega a los 100 km/h en 5.9 segundos, lo que no está nada mal. El tiempo de carga de 10 a 80%, en un cargador rápido, es de 21 minutos, tampoco está mal, como la autonomía, que Audi afirma ser de entre 536 y 625 kilómetros. Esos números se deben a una batería de iones de litio, de 180 celdas y 800 volts. Impresionante, sin duda.

La plataforma de la Q6 e-Tron es la PPE (Premium Platform Electric), la misma que usa la Cayenne eléctrica. Pese a diferentes configuraciones de manejo, no encontramos una en la que la camioneta se sintiera confortable de suspensión. Sí podría ir de un manejo, digamos, ágil pero normal, hasta uno explosivo como se espera de un eléctrico, principalmente uno premium, pero nunca cómodo.

El tema aquí es que en el mercado encuentras opciones más rápidas, más cómodas, más equipadas e incluso más modernas, por menos dinero. Una es la Tesla Model Y, cuyo precio arranca en 850 mil pesos, es decir, un millón menos que la Audi y la misma aceleración, aunque menor autonomía. La BYD Sealion 7 cuesta cerca de un millón de pesos y también tiene un poco menos de autonomía, pero acelera en 4.5 segundos y cuenta con la más segura batería de litio hierro fosfato.

Sí, es un buen producto la Q6, pero en la práctica se paga más la marca, que el auto.