El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un conjunto de condiciones neurológicas que afectan la forma en que las personas interactúan, comunican y procesan la información. Dentro de este espectro, existen diversas variantes que incluyen el síndrome de Asperger, el autismo de alto funcionamiento y el autismo clásico. A pesar de que ambos, el Asperger y el autismo, se encuentran dentro del mismo espectro, hay diferencias clave en la forma en que se presentan y afectan a las personas.

Estas son las principales diferencias entre el síndrome de Asperger y el autismo

El síndrome de Asperger es una forma de autismo de alto funcionamiento, lo que significa que las personas diagnosticadas con Asperger suelen tener una inteligencia dentro del rango promedio o superior. Aunque se caracteriza por dificultades en la interacción social y patrones repetitivos de comportamiento, no se presentan retrasos en el desarrollo del lenguaje. De hecho, las personas con Asperger suelen desarrollar habilidades lingüísticas de manera normal, aunque pueden enfrentar dificultades para comprender el lenguaje figurado, las sutilezas del discurso y las normas sociales.

Autismo clásico (o autismo de bajo funcionamiento): El autismo clásico, o autismo de bajo funcionamiento, se refiere a una forma más severa de autismo que generalmente se diagnostica en los primeros años de vida. Las personas con autismo clásico presentan retrasos significativos en el desarrollo del lenguaje, habilidades cognitivas y en la interacción social. Pueden tener dificultades para comprender y usar el lenguaje, y sus patrones de comportamiento son más evidentes, lo que puede llevar a un mayor nivel de apoyo necesario en su vida diaria.

Desarrollo del lenguaje y habilidades cognitivas

Una de las características distintivas del síndrome de Asperger es que no hay retrasos significativos en el desarrollo del lenguaje. Los niños con Asperger suelen comenzar a hablar a una edad normal y sus habilidades lingüísticas tienden a ser más avanzadas que las de otros niños con autismo. Sin embargo, aunque el lenguaje verbal puede desarrollarse de manera adecuada, las personas con Asperger pueden tener dificultades para entender los matices del lenguaje, como el sarcasmo, los chistes o los dobles sentidos.

En el autismo clásico: Las personas con autismo clásico a menudo experimentan retrasos en el lenguaje desde una edad temprana. Algunos pueden no hablar en absoluto o tener un retraso significativo en la adquisición del lenguaje, lo que puede afectar su capacidad para comunicarse efectivamente con los demás. En casos más graves, las personas con autismo clásico pueden no desarrollar habilidades verbales, recurriendo a otros medios de comunicación, como los gestos o dispositivos de asistencia.

Capacidades cognitivas y habilidades de aprendizaje

Aunque el síndrome de Asperger no está asociado con retrasos en el desarrollo cognitivo, las personas con Asperger pueden tener un perfil cognitivo peculiar. Son capaces de aprender de manera efectiva, y algunos pueden tener habilidades excepcionales en áreas específicas, como las matemáticas, la música o la memoria. Sin embargo, también pueden tener dificultades para organizar sus pensamientos, adaptarse a cambios inesperados o comprender conceptos abstractos.

Autismo clásico: En el autismo clásico, las personas pueden tener una gama más amplia de habilidades cognitivas. Algunas personas tienen una discapacidad intelectual, mientras que otras pueden tener habilidades cognitivas dentro del rango promedio. Sin embargo, las personas con autismo clásico a menudo enfrentan mayores desafíos en áreas como el procesamiento sensorial y la adaptación a nuevas situaciones o entornos. Es posible que necesiten apoyo adicional en su aprendizaje y en la gestión de la vida diaria.

Interacción social y empatía

Las personas con Asperger suelen tener dificultades para comprender las normas sociales, como las señales no verbales, las normas de conversación o la dinámica de las relaciones interpersonales. A pesar de ello, suelen tener un fuerte deseo de interactuar con los demás, aunque pueden no saber cómo hacerlo de manera adecuada. Pueden parecer socialmente torpes o inapropiados, pero no carecen de empatía; más bien, pueden encontrar difícil interpretar las emociones y los sentimientos de los demás, lo que dificulta la interacción social.

En el autismo clásico: Las personas con autismo clásico tienen mayores dificultades para desarrollar habilidades sociales. Pueden mostrar una falta de interés en las interacciones sociales y, en algunos casos, pueden preferir estar solas. Las dificultades en la comprensión de las normas sociales y en la empatía son más marcadas. Las personas con autismo clásico pueden no reconocer o comprender las emociones ajenas, lo que puede generar un aislamiento social más profundo.

Comportamientos repetitivos y patrones restringidos

Aunque las personas con Asperger pueden exhibir comportamientos repetitivos o intereses intensos y restringidos, estos tienden a ser menos disruptivos que los observados en el autismo clásico. Los intereses específicos pueden ser muy profundos, como una fascinación por un tema en particular (por ejemplo, trenes, historia, matemáticas), pero no suelen interferir significativamente con la vida diaria. Estos intereses pueden convertirse en una fuente de destreza o incluso de carrera profesional más adelante en la vida.

En el autismo clásico: En el autismo clásico, los comportamientos repetitivos y los intereses restringidos pueden ser más evidentes y a menudo más disruptivos. Las personas con autismo clásico pueden participar en conductas repetitivas como balancearse, aletear con las manos, alinear objetos o realizar rituales repetitivos. Estos comportamientos pueden interferir con las actividades diarias y, en algunos casos, pueden ser una forma de autorregulación ante la ansiedad o el estrés.

Gravedad de los síntomas y apoyo necesario

Aunque las personas con Asperger pueden enfrentar desafíos significativos en las interacciones sociales y en la adaptación a las normas sociales, la mayoría tiene un funcionamiento relativamente alto. Pueden ser independientes en muchas áreas de la vida y tener un buen nivel educativo o profesional. Sin embargo, el apoyo social, psicológico y educativo sigue siendo importante para ayudar a la persona a desarrollar sus habilidades sociales y emocionales.

En el autismo clásico: Las personas con autismo clásico pueden necesitar más apoyo en la vida diaria debido a las dificultades más significativas en la comunicación, las habilidades cognitivas y la interacción social. En algunos casos, pueden necesitar una atención continua y vivir en entornos de apoyo o cuidado especializado. Las intervenciones terapéuticas y los programas educativos adaptados son esenciales para fomentar el desarrollo de habilidades sociales y funcionales.

